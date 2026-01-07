CNC-operatör sökes till Finspång
VÅRT ERBJUDANDE
Just nu söker våra kunder duktiga CNC-operatörer att stärka upp teamet med. Företagen för tjänsterna är ledande inom sitt område. Vi erbjuder en arbetsplats med varierade arbetsuppgifter, där ingen dag är den andra lik.
ARBETSBESKRIVNING
Vi söker CNC-operatörer. Ditt arbete kommer bland annat innefatta:
Mätkunskap
Ritningsläsning
Kvalitetsmedvetenhet
Lättare programmering
Arbetet bedrivs i skift.
DINA KVALIFIKATIONER
För att vara aktuell för tjänsten ser vi att du har utbildning inom CNC och är en tekniskt intresserad person. Det är meriterande om du har några års arbetslivserfarenhet inom industriyrket.
Utbildning för CNC
Kunskap om ritningsläsning och olika mättekniker
Goda referenser.
Vi ser gärna att du har körkort samt tillgång till egen bil, då det inte är säkert att det finns kollektivtrafik att tillgå.
MERITERANDE
Truckkort
Traverskort
DIN PROFIL
För att lyckas och trivas i rollen så tror vi att du
är ansvarsfull har god känsla för detaljer.
har en hög servicenivå.
är strukturerad och noggrann då arbetet innehåller flera, ibland komplicerade, moment.
är självständig i din roll kommer du ha kontakt med flera olika personer dagligen vilket kräver att du är en person med ett socialt intresse.
ANSÖKAN
Är du den vi söker? Om du har frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare. Kontaktuppgifter hittar du längre ned.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Ansökan sker genom att du registrerar dig nedan. Bifoga CV och personligt brev. Varmt välkommen med din ansökan! Job&Talent
Job&Talent är en global innovatör som med hjälp av AI och smart teknik förändrar bemanningsbranschen i grunden. Vi gör det enklare för företag att hitta rätt personal och för människor att hitta rätt arbetsgivare - snabbt, transparent och tillgängligt för alla. Vårt mål är att stärka människorna som får världen att fungera, och med vår moderna plattform skapar vi framtidens arbetsmarknad. Bara under det senaste året hjälpte vi över 300 000 personer till jobb hos mer än 3 200 företag världen över - inom allt från logistik, butik, transport och tjänstemän. Med starka investerare som Atomico, Goldman Sachs, Kinnevik, BlackRock och SoftBank i ryggen växer vi snabbt. Och vi har bara börjat. Vi värdesätter mångfald och välkomnar ansökningar från personer med olika bakgrunder, erfarenheter och perspektiv. Ersättning
