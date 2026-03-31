CNC-operatör sökes i Eskilstuna!
Uppdraget
Vi söker nu en engagerad och tekniskt intresserad CNC-operatör för ett spännande och utvecklande uppdrag. Om du har en teknisk bakgrund och erfarenhet inom CNC-programmering och svarvning/fräsning, kan du vara den vi söker!
Arbetsuppgifter och ansvarsområden:
Programmering av CNC-maskiner och inmatning av material.
Kontrollmätning av artiklar för att säkerställa hög kvalitet.
Felsökning och åtgärdande av tekniska problem.
Skötsel av flera maskiner för att säkerställa en effektiv produktion.
Vem du är
Vi söker en person med teknisk bakgrund, gärna med en inriktning inom CNC och fräsning/svarvning. Du har goda kunskaper som CNC-operatör och känner dig trygg inom ritningsläsning. Du har ett stort tekniskt intresse och en vilja att utvecklas. Vi ser gärna att du är flexibel, ansvarstagande och har en stark drivkraft att leverera hög kvalitet. Dessutom trivs du med att vara en bra lagspelare och arbeta tillsammans med andra.
Arbetstider:
2-skift dag/kväll
Tillsättning:
Omgående eller enligt överenskommelse
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden är slut.
Vi utför en bakgrundskontroll i denna rekrytering. Genom att ansöka denna tjänst med ditt personnummer godkänner du att vi utför detta moment vid en eventuell anställning.
Libera sköter rekryteringsprocessen och alla frågor kring processen besvaras av Liberas rekryterare. Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-27
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7319587-1923517". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Libera i Sverige AB
(org.nr 559155-5007), https://jobb.libera.se
Kungsgatan 92 (visa karta
)
632 21 ESKILSTUNA Arbetsplats
Libera Jobbnummer
9831014