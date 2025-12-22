CNC-operatör / Produktionstekniker
2025-12-22
HBG Tekno Press Aktiebolag
Teknopress har sedan starten 1995 haft en ständig expansion och är nu det bästa valet som komplett leverantör av härdplastprodukter till industrin. Vi arbetar med såväl större som mindre kunder inom branscher som tex.: elektriska applikationer (hög-och låg spänning), lastbilar, bussar, tåg, signalsystem för tåg, bilar, andra fordon, försvars- och svetsindustri, lamphus, pumphus, köksutrustning, medicin, vattenrening, avfuktning och luftrening etc.
Om rollen
Är du en vass CNC-expert som vill arbeta med moderna maskiner, smarta processer och ha möjlighet att påverka?
Vi söker dig som vill ta en central roll i vår produktion och vara med och driva utvecklingen framåt!Publiceringsdatum2025-12-22Arbetsuppgifter
Som Produktionstekniker hos oss kommer du att:
Analysera och utvärdera bearbetningsmetoder för att välja effektiva och kostnadseffektiva lösningar.
Skapa, optimera och finjustera CNC-program för både svarvar och fräsmaskiner.
Tolka kunders behov och omsätta dem till tekniska krav.
Planera produktion för optimal resursanvändning och säkra leveranstider.
Genomföra kvalitetskontroller och driva förbättringsåtgärder.
Arbeta nära ett erfaret och kompetent teknikerteam.
Vi söker dig som har
Minst 5 års erfarenhet som produktionstekniker/CNC-operatör - gärna inom svarvning och fräsning.
Erfarenhet av högautomatiserad produktionsmiljö.
God ritningsläsningsförmåga och erfarenhet av ISO-programmering är ett krav.
Stark kommunikationsförmåga och en naturlig fallenhet för teamwork.
Driv, engagemang och vilja att förbättra processer och resultat.
Det kommer eventuellt förekomma skiftarbete i denna tjänst. Upplärning sker på dagtid
Vi erbjuder
En modern, utvecklande arbetsmiljö med avancerad teknik och engagerade kollegor.
Kontinuerlig kompetensutveckling och stora möjligheter att påverka.
Konkurrenskraftiga villkor och trygg anställning.
Hög livskvalitet i Ljungby - med närhet till natur, fritid och balans i livet.
Låter det här som nästa steg i din karriär?
