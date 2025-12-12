CNC-operatör | Lernia | Eksjö
2025-12-12
Är du noggrann, tekniskt intresserad och trivs med praktiskt arbete i en industriell miljö? Vi söker nu en CNC-operatör till vår kund Björkö Mekaniska. Välkommen med din ansökan redan idag.
Om tjänstenSom maskinoperatör ansvarar du för att övervaka CNC-maskinernas arbete och säkerställa att produktionen följer de specificerade måtten och kvalitetskraven. Uppdraget är en del av vår uthyrningsverksamhet, vilket innebär att du blir anställd av Lernia och arbetar som konsult hos vår kund i Eksjö. Uppdraget är långsiktigt och målsättningen är att du på sikt ska erbjudas en anställning direkt hos kundföretaget.
Tillträde enligt överenskommelse
Visstidsanställning- heltid
Om dig
För att passa in på denna tjänst är det av stor vikt att du är flexibel och har en hög arbetsmoral. Som person förväntas du vara en lagspelare med stor ansvarsförmåga samt att du hanterar ditt arbete med effektivitet. Du ska även vara praktisk lagd, förmåga att arbeta både självständigt och i grupp samt ha en god fysisk förmåga. Arbetet omfattar skiftgång, du behöver därför vara en flexibel person som ska kunna arbeta både natt, dag och kväll.
Formell kompetens
Körkort B & tillgång till bil
Goda kunskaper i svenska
Utbildning eller tidigare erfarenhet inom industri, produktion eller motsvarande.
Meriterande
Truckkort A+B
Som en av ossSom anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som ansvarar för ditt uppdrag, stöttar och utvecklar dig i din yrkesroll och ser till att du trivs på din arbetsplats.
Om LerniaLernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänstenFör att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Om du har några frågor eller funderingar, vänligen kontakta oss via e-post på bemanning.vetlanda@lernia.se
Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag!
