CNC-operatör idag - yrkeslärare imorgon?
Har du erfarenhet från CNC eller industriteknik och känner att du vill ta nästa steg i karriären? Eller redan jobbar som yrkeslärare och söker en ny utmaning?
Nu söker vi yrkeslärare som vill vara med och utbilda framtidens CNC-operatörer. Du kanske har jobbat med att utbilda unga vuxna eller vuxna tidigare och nu vill ta klivet in i läraryrket och dela med dig av din kunskap.
Vad innebär jobbet?
Vi söker dig som vill vara med från starten som yrkeslärare på en utbildning inom CNC & industriteknik. Arbetsplatsen är en kriminalvårdsanstalt i Västervik. Ni kommer att vara två lärare på plats som utbildar ca 10 deltagare. Hos oss på Movant får du chansen att kombinera din yrkeskunskap med ett betydelsefullt uppdrag som mentor och utbildare för vuxna som vill ta steget in i industrin.
Som lärare hos oss hjälper du deltagarna att utveckla både praktiska färdigheter och teoretiska kunskaper samtidigt som du får utlopp för din egen passion för ditt yrke.
Din huvudsakliga uppgift är att leverera en utbildning av hög kvalitet som möter branschens krav och förväntningar. Det bästa av två världar - du delar med dig av din kunskap och ser samtidigt dina deltagare växa och utvecklas!
Som yrkeslärare arbetar du nära deltagarna i verkstadsmiljö och lär ut:
CNC
industriteknik
praktiska moment i produktion
Du delar med dig av din praktiska erfarenhet från industrin och hjälper deltagarna att utvecklas till framtida medarbetare i branschen.
Vem vi söker dig:
Som har minst 2 års yrkeserfarenhet från aktuell bransch (industriteknik, CNC) under den senaste 5 års perioden.
Har erfarenhet av att dela din kunskap med vuxna/unga vuxna på arbetsplatsen eller i klassrummet
Med förmåga att anpassa undervisning efter varje deltagares behov
Har kompetens att förklara teorier och handleda praktiska moment
Har god datavana
Det är så klart mycket meriterande om du redan är utbildad yrkeslärare i ämnet, eller har studerat pedagogik.
Placeringsort
Tjänsten är heltid och på plats i Västervik. Vi erbjuder även möjlighet till bostad, vilket gör det möjligt för dig som vill veckopendla eller kanske flytta till regionen.
Vi erbjuder
Marknadsmässig lön
Möjlighet till bostad
Vi erbjuder möjlighet att erhålla lärarlegitimation via parallella studier på högskola.
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr
Via vår förmånsportal Benefix får du även tillgång till rabatter, friskvårdserbjudanden och pensionsrådgivning.
Anställningsform
Tillsvidareanställning med inledande sex månaders provanställning Omfattning: 100% Placeringsort: Västervik
Ansökan
Som yrkeslärare inom Movant är du med och förverkligar vår vision "Från jobbdröm till drömjobb". Skicka in ditt CV och personliga brev snarast, dock senast 9 mars. Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdagen.
Kontakt
Om du har frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Johan Nyberg på telefon 010 142 15 44 eller via e-post: johan.nyberg@movant.se
Välkommen med din ansökan!
Movant AB är experter på yrkesutbildningar som leder direkt till jobb. Genom nära samarbete med branscher och näringsliv skapar vi utbildningar som matchar arbetsmarknadens behov. Med skolor från Malmö till Umeå och som en del av Academedia - norra Europas största utbildningsföretag - bidrar vi till en bättre framtid genom kvalitet, resultat och innovation.
Läs mer på www.movant.se
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller säljare av andra rekryteringstjänster.
