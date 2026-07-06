CNC-operatör
Wikan Personal AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Kristianstad Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Kristianstad
2026-07-06
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Wikan Personal AB i Kristianstad
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-06Om företaget
Är du en erfaren CNC-operatör som trivs med ett varierat arbete där du får ta ansvar genom hela tillverkningsprocessen? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig.
Vi söker nu en CNC-operatör till ett väletablerat tillverkande företag i Kristianstad. Rollen innebär ett självständigt arbete där du ansvarar för programmering, maskinställning och bearbetning av detaljer i CNC-fräs.Arbetsuppgifter
I rollen kommer du bland annat att:
• Programmera CNC-maskiner.
• Ställa och köra främst Haas-fräsar.
• Förbereda material genom exempelvis kapning.
• Säkerställa att tillverkningen håller hög kvalitet utifrån ritningar och specifikationer.
• Bidra till ett effektivt produktionsflöde och ett gott samarbete i produktionen.
Din bakgrund/Dina egenskaper
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av CNC-programmering och maskinställning.
• Har erfarenhet av CNC-fräsning, gärna i Haas-maskiner.
• Kan läsa och tolka tekniska ritningar.
• Arbetar noggrant, kvalitetsmedvetet och tar eget ansvar.
• Trivs med ett praktiskt och varierat arbete.
Erfarenhet av Fusion 360 är meriterande. Har du arbetat i andra CAM-program ser vi det som en god grund, då företaget bedömer att systemet är lätt att lära sig för den som har tidigare programmeringsvana.
Information och kontakt
Tjänsten är ett vikariat med start enligt överenskommelse och sträcker sig inledningsvis fram till jul. Det finns goda möjligheter till en tillsvidareanställning beroende på verksamhetens fortsatta behov.
Arbetstider: 07.00-16.00, måndag-fredag.
Placeringsort: Kristianstad
Urval och intervjuer sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Vid frågor är du välkommen att kontakta Hanna Nyberg på 044-590 65 14.
Om Wikan Personal
Wikan Personal är din personliga och lokala arbetsgivare i bemanningsbranschen. Vårt breda kontaktnät hjälper dig som har rätt inställning och kompetens, till arbete. Vi verkar i flera olika branscher, vilket öppnar många dörrar för dig i jakten på nästa jobb. Vi lägger fokus på vår personal, deras välmående och utveckling. Vi kan personal.
Wikan Personals verksamhet är grundad på närhet och engagemang för att alltid kunna tillgodose bra service till våra kunder och anställda. Vi är djupt övertygade om att lokal förankring, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgångsrika samarbeten inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Med närvaro på 17 orter i Sverige, en omsättning på cirka 400 miljoner kronor och omkring 700 engagerade anställda, strävar vi efter att vara en pålitlig samarbetspartner. Läs mer på www.wikan.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wikan Personal AB
(org.nr 556842-7818), https://www.wikan.se
Lasarettsboulevarden 2H (visa karta
)
291 33 KRISTIANSTAD Arbetsplats
Wikan Personal Kontakt
Hanna Nyberg hanna@wikan.se 044- 590 65 14 Jobbnummer
9994535