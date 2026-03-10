CNC-Operatör
IndustriQompetens Mälardalen AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Köping Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Köping
CNC-operatör Sökes
Är du en noggrann och erfaren CNC-operatör som vill arbeta i en modern produktionsmiljö? Nu söker vi en driven person som vill bli en viktig del hos en av våra kunder. Här får du möjlighet att arbeta med avancerade maskiner, utveckla din kompetens och vara del av ett team med hög yrkesstolthet.Publiceringsdatum2026-03-10Dina arbetsuppgifter
Ställa och övervaka CNC-styrda maskiner
Utföra kvalitetskontroller och mäta detaljer enligt ritning
Underhåll och enklare felsökning av maskiner
Säkerställa att produktionen följer satta krav och riktlinjer
Vi söker dig som
Har relevant utbildning eller arbetslivserfarenhet inom CNC-bearbetning
Är strukturerad, ansvarstagande och serviceinriktad
Har god kommunikativ förmåga
Trivs med att arbeta både självständigt och i grupp
Gillar omväxling och ibland byta arbetsplats
Har goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
Har god datorvana
Vi erbjuder
Trygga villkor enligt kollektivavtal
Möjlighet till både längre uppdrag samt chans till tillsvidareanställning
En varierad vardag med utvecklingsmöjligheter inom industribranschen
Om industriQompetens
Vi börjar normalt med en visstidsanställning för att både du och vi ska få chans att lära känna varandra ordentligt innan vi eventuellt går över till en tillsvidareanställning hos IQ eller något av våra kundföretag. Beroende på din bakgrund, erfarenhet och referenser kan det naturligtvis vara aktuellt med en tillsvidareanställning redan från början.Du får en fast månadslön och övriga ersättningar enligt teknikavtalet som är det kollektivavtal vi och de flesta av våra kunder är anslutna till.För att få rätt kompetens till varje tjänst tillvaratar vi de resurser som finns hos varje individ oavsett kön, könsöverskridande identitet, ålder, religion, etnicitet, funktionsnedsättning eller sexuell läggning.Vi ser gärna både kvinnliga och manliga sökande.Vi ser långsiktigt på dig som anställd och vårt mål är alltid att du som har rätt förutsättningar ska kunna erbjudas en tillsvidareanställning. Idag är ungefär hälften av våra medarbetare tillsvidareanställda hos oss.Stämmer ovan in på dig? Då är just du den vi behöver! Sök på www.iqjobb.seUrval
sker löpande varför det är viktigt att du inte väntar med din ansökan, tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
