CNC-Operatör
SweKraft Bemanning AB / Processoperatörsjobb / Värnamo Visa alla processoperatörsjobb i Värnamo
2025-11-16
, Hylte
, Gnosjö
, Gislaved
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos SweKraft Bemanning AB i Värnamo
, Gnosjö
, Örkelljunga
eller i hela Sverige
Vi söker nu en medarbetare för arbete med CNC-styrda maskiner inom metallindustrin, till en etablerad och välrenommerad industri i Värnamo kommun. Tjänsten innefattar tillverkning av både kortare/längre serier och enstycksdetaljer.
Arbetsuppgifterna omfattar körning av CNC-maskiner, skärbyten, ställbladsinställningar, maskinunderhåll, mätning samt slutkontroll av färdiga produkter.
Vi erbjuder en stabil och utvecklande arbetsmiljö med goda möjligheter till en anställning hos uppdragsgivaren.
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av CNC-arbete och är van vid att arbeta med höga kvalitetskrav.
Tjänsten är en dagtidstjänst och intervjuer sker löpande.Publiceringsdatum2025-11-16Kvalifikationer
B-körkort
Svenska i tal och skrift
Placering: Värnamo kommun.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-16
E-post: kontakt@swekraftbemanning.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "CNC OPERATÖR". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare SweKraft Bemanning AB
(org.nr 559189-8167) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Selim Vitija kontakt@swekraftbemanning.se 0728538466 Jobbnummer
9606728