CNC tekniker / Fräs
Qtech Group AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Gislaved
2026-02-06
, Gnosjö
, Tranemo
, Värnamo
, Svenljunga
Nu söker vi dig som har erfarenhet av verkstadsarbete gärna med några års erfarenhet inom skärande bearbetning eller liknande.
• Arbeta med fräsning i våra manuella och CNC-styrda maskiner enligt ritningarKvalifikationer
Vi söker dig som helst har några år erfarenhet av CNC fräsning. Det är fördelaktigt om du har en relevant utbildning inom skärande bearbetning. Du som person måste vara nyfiken, noggrann, flexibel och uppskatta att arbeta som team då ni är flera som samarbetar med varandra. Samt har ett tekniskt intresse och förståelse för maskiner.
Behärskar svenska i tal och skrift.
Om Qtech
Qtech Group är ett ungt bolag som grundades 2012 med visionen om att vara ett nyskapande, resurseffektivt ekosystem för världsledande komplexa lösningar. Genom vår egen verkstad och tighta samverkan med ca 75 lokala/svenska leverantörer kan vi samverka över gränserna och möta de tuffa kraven som bara ökar. Vi tror att nyckeln är att var och en fokuserar på sin styrka och på så sätt kan vi tillsammans leverera dessa världsledande lösningar och ligga i framkant.
Qtech växer och utvecklas ständigt och därför behöver vi hela tiden söka nya talanger för morgondagens fortsatta utveckling av företaget. Vill du vara med och utvecklas tillsammans med oss? Nu har du med rätt inställning och driv möjligheten att bidra till att vi fortsätter vår fantastiska resa och påvisar fortsatt goda resultat.
För oss på Qtech är familjekänslan och teamet det viktigaste. Vi vill erbjuda en attraktiv arbetsplats där våra medarbetare ska känna sig hemma, sedda och uppskattade, det är något vi dagligen arbetar med. Vi vet att det ger de bästa förutsättningarna för alla.
Då hållbarhet är en viktig del av vår verksamhet så bör du vara en person som är nyfiken och vill vara med att påverka denna del ständigt i vår vardag. Detta berättar vi gärna mer om vad det innebär för dig som individ.
Ansök nu
Vid intresse, skicka in en ansökan med beskrivning av dig själv och din bakgrund samt ett CV till HR genom att maila: HR@qtechgroup.se
Vi utvärderar ansökningar löpande då vi kommer vilja tillsätta tjänsten så snart som möjligt. Senaste ansökningsdag är dock 2026-02-28.
Vill du veta mer?
Om du har frågor om tjänsten så tar du kontakt med Cindy Goldschmidt genom att mejla cindy@qtechgroup.se
. Gällande de tekniska delarna kopplat till tjänsten går det bra att kontakta Jerry Tapio, jerry@qtechgroup.se
.
Läs mer om Qtech Group på: www.qtechgroup.se
Qtech kommer inom en snar framtid behöva rekrytera ytterligare och därför om inte just det här jobbet är rätt för dig så ber vi dig som är intresserad och drivs av att vara med på en tillväxtresa att skicka in spontanansökan till: https://www.qtechgroup.se/jobb/
Qtech Group AB
Grand Prixgatan 4
33433 Anderstorp
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
(org.nr 556897-2581), http://www.qtechgroup.se
Grand Prixgatan 4
)
9729298