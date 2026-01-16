CNC Tekniker
Vi söker en CNC-tekniker till Elos Medtech i Timmersdala
Vill du vara en viktig del av ett team där alla verkligen gör skillnad?
Elos Medtech Timmersdala är en plats där teknik, precision och omtanke möts. Vi tillverkar produkter som används inom dental, ortopedi och life science - och vi gör det med stolthet. Nu söker vi en CNC-tekniker som vill vara med och utveckla både våra processer och vårt team.
Vad du kommer att göra hos oss:
Som CNC tekniker inom skärande bearbetning kommer du ingå i ett team av produktionstekniker som samarbetar med flera avdelningar. I din vardag kommer du bland annat arbeta med:
Programmering av längdsvarv och fräs
Att räkna på, följa upp och förbättra cykeltider
Ansvarig för daglig support till produktion både gällande daglig drift och underhåll, detta kan innefatta operativt arbete vid driftstopp och även nyinstallation.
Ansvar för inkörning av nya produkter
Att hjälpa våra CNC-operatörer och se till att maskinerna går som de ska
Att driva förbättringsarbete och hitta smartare sätt att jobba
Arbeta med kompetensutveckling och utbilda inom arbetsområdet
Att delta i projektmöten både internt och med kunder och kollegor inom koncernen.
Vad vi erbjuder dig:
Vi är ett mindre företag där alla känner alla - och där man märker när någon är borta. Det skapar en varm och trygg arbetsmiljö där vi hjälps åt och har roligt tillsammans. Hos oss får du:
Marknadsmässig lön
Bonusprogram
Kompletterande sjukersättning
Friskvårdsbidrag på 3 500 kr
Förmåner enligt kollektivavtal
Kollegor som bryr sig och en arbetsplats där du blir sedd
Vem vi tror att du är
Vi tror att du är en person som gillar att lösa problem, som trivs när du får ta ansvar och som uppskattar att jobba nära produktionen. För att lyckas i rollen behöver du:
Programmeringskunskaper inom svarv och fräs
Erfarenhet av skärande bearbetning
Ett strukturerat och ansvarsfullt arbetssätt
Flexibilitet och god kommunikationsförmåga
Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
En prestigelös inställning och en vilja att samarbeta
Hos oss blir du en del av ett team där vi verkligen värdesätter varandras insatser - och där du får möjlighet att påverka både din egen och företagets utveckling.
Visste du att:
Elos firade 100 år 2023. Resan började en gång i tiden i lilla Timmersdala - och sedan dess har vi fortsatt att växa och utvecklas.
Våra värderingar - vår vardag
Hos oss genomsyras allt vi gör av våra värdeord:
Passionerade, Trovärdiga, Resultatorienterade och Tillsammans.
Det är mer än ord - det är så vi arbetar, leder och samarbetar, både internt och med våra partners.
Låter det intressant?
Vi ser fram emot att höra från dig! Skicka in din ansökan och berätta varför just du är rätt för rollen. Vi lägger stor vikt vid personlighet och engagemang. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: carina.gustafsson@elosmedtech.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "CNC tekniker". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Elos Medtech Timmersdala AB
(org.nr 556055-1201), http://www.elosmedtech.com
Bäckedalsvägen 5 (visa karta
)
541 71 TIMMERSDALA Kontakt
Produktionschef
Christian Brodén 0511-440667 Jobbnummer
9687473