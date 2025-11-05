CNC Svarv Operatör
2025-11-05
Vill du arbeta som operatör inom CNC-svarv i en verksamhet som värdesätter teknik, kvalitet och ständig utveckling? Vi söker dig med intresse för produktionsteknik och maskinbearbetning som vill bidra till en effektiv och hållbar tillverkningsprocess tillsammans med ett engagerat team. Vi välkomnar alla sökande - hos oss är mångfald och inkludering en självklarhet!
Arbetsuppgifter - CNC Svarvning, Maskinbearbetning & Kvalitet Ställa, övervaka och sköta CNC-svarvar enligt tekniska ritningar, arbetsinstruktioner och produktionens tidsplan.
Genomföra förinställning och verktygsbyten samt justera bearbetningsparametrar för att säkerställa önskad kvalitet och tolerans.
Utföra enklare programmering eller justering av CNC-program vid behov för att anpassa produktionen.
Genomföra kvalitetskontroller, kontrollmätningar och dokumentation enligt gällande krav och rutiner.
Felsöka och åtgärda enklare maskinstörningar och samarbeta med tekniker vid mer komplexa underhållsbehov.
Bidra till förbättringsarbete inom säkerhet, arbetsmiljö, produktionsflöde och kvalitet.
Rengöra, underhålla och ansvara för maskiner, verktyg och arbetsstation för att bibehålla en ordnad arbetsmiljö.
Arbeta i team med produktionsplanering och utveckling av effektiva arbetsprocesser.
Krav och kvalifikationer för CNC Svarv Operatör inom produktion och tillverkning Grundläggande teknisk förståelse och intresse för maskinbearbetning, CNC-teknik eller industriell produktion. Erfarenhet av CNC-svarvning är starkt meriterande men inte ett krav - vi värdesätter din vilja att lära.
Förmåga att läsa och förstå ritningar, arbetsinstruktioner och mätspecifikationer (ofta på svenska).
Grundläggande datavana samt intresse för teknik och maskinprogrammering.
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Erfarenhet av verkstadsarbete, maskinoperatör eller arbete inom industrin är fördelaktigt.
Utbildning inom produktion, teknik, CNC eller industri är meriterande.
Personliga egenskaper - CNC, maskinteknik och teamarbete
Vi söker dig som är kvalitetsmedveten, noggrann och problemlösande. Du uppskattar både självständigt ansvar och samarbete i team, är initiativtagande och engagerad i att bidra till en trygg och utvecklande arbetsmiljö. Ett intresse för ny teknik, viljan att utvecklas och engagemang för säkerhet är viktiga egenskaper i rollen som CNC Svarv Operatör.
Anställningsvillkor och ansökan - Börja jobba som CNC-operatör på svarvTjänsten är på heltid och 2-skift, med start som inhyrd och möjlighet till fast anställning hos kundföretaget. Du får arbeta med CNC-teknik, bidra till ständiga förbättringar och utvecklas inom en av framtidens svenska industribranscher. Urval och intervjuer sker löpande - skicka in din ansökan redan idag om du vill arbeta med maskinbearbetning, produktion och kvalitet tillsammans med oss.
Välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra om ditt intresse för CNC, svarvning och din motivation att växa inom tillverkningsteknik! Ersättning
