CNC operatörer
Siemens Energy AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Finspång Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Finspång
2026-01-15
, Norrköping
, Linköping
, Vingåker
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Siemens Energy AB i Finspång
, Norrköping
, Örebro
, Västerås
, Eksjö
eller i hela Sverige
En ögonblicksbild av din dag
Föreställ dig att börja dagen i en av våra moderna verkstadsmiljöer, omgiven av avancerade CNC-maskiner och kollegor som brinner för precision och kvalitet. Vi söker nu flertalet nya kollegor - från dig som är nyutexaminerad till dig som är en erfaren CNC-operatör. Oavsett vilken grupp du blir en del av, kommer du att bidra till att tillverka högkvalitativa komponenter som används i banbrytande energilösningar världen över. Du får möjlighet att växa, utveckla nya färdigheter och arbeta tillsammans med kunniga, stöttande kollegor som delar din passion för teknik och noggrannhet. Här är varje bearbetad detalj ett viktigt steg mot ett mer hållbart energisystem.
Hur Du kommer att påverka
* Ställa in, ladda och köra CNC-maskiner enligt produktionsplanen
* Köra in nya program och följa hela bearbetningsprocessen med fokus på kvalitet och effektivitet
* Mäta och prova i maskin för att säkerställa hög precision på detaljerna
* Kontrollera utfört arbete, dokumentera resultat och bidra till ständiga förbättringar
* Samarbeta nära med kollegor inom tillverkning, teknik och planering för att optimera flödet
Vad Du medför
* Verkstadsutbildning med inriktning mot CNC - vi välkomnar både nyutbildade och dig med flerårig erfarenhet
* Nyfikenhet och vilja att lära nytt, samt att dela med dig av dina kunskaper till andra
* Förmåga att läsa ritningar, arbeta noggrant och hålla hög kvalitetsstandard
* God samarbetsförmåga och trygghet i att även arbeta självständigt med ansvar för egna uppgifter
* Flexibilitet, ödmjukhet och ett respektfullt bemötande av både kollegor och kunder
* Det är meriterande att ha erfarhenhet i CAD, CAM och produktionsteknik
Om Teamet
Oavsett vilken grupp du kommer att arbeta i blir du del av en verksamhet som förenar teknisk expertis, hög kvalitet och ett starkt fokus på säkerhet. Våra team arbetar med olika steg i produktionen - från programmering och maskinbearbetning till kvalitetskontroll - och samarbetar tätt för att leverera komponenter som uppfyller högt ställda krav. Vi tror på att lära av varandra, oavsett erfarenhetsnivå, och värderar öppen kommunikation och kollegial stöttning. Hos oss är det gemensamma målet att varje detalj som lämnar våra maskiner ska hålla världsklass och bidra till framtidens energilösningar.
Inom divisionen Gas Services erbjuder vi energilösningar med noll eller låga utsläpp baserat på våra gasturbiner samlade under ett tak och tillsammans med ångturbiner samt generatorer. Genom service, modernisering och digitalisering av den levererade flottan skapar vi möjligheter för ett minskat klimatavtryck.
Vi kan erbjuda dig förmånliga anställningsförmåner såsom arbetstidsförkortning, förskottssemester, friskvårdsbidrag och ev. möjlighet till flexibel arbetsplats.
Vilka är Siemens Energy?
På Siemens Energy är vi mer än bara ett energiteknikföretag. Vi möter den ökade efterfrågan på energi i mer än 90 länder samtidigt som vi bidrar till att skydda vårt klimat. Med ca 100,000 engagerade anställda genererar vi inte bara elektricitet till mer än 16% av världens befolkning, utan vi använder också vår teknologi för att skydda människor och miljön.
Vårt globala team är engagerar sig i att göra hållbar, pålitlig och ekonomiskt överkomlig energi till verklighet genom att tänja på gränserna för vad som är möjligt. Vi förvaltar ett 150-årigt arv av innovation som uppmuntrar oss att söka efter personer som stödjer vårt fokus på reducering av koldioxidutsläpp, nya teknologier och energiomvandling.
Hur kan du göra skillnad på Siemens Energy? Titta här: https://www.siemens-energy.com/employeevideo
Vårt engagemang för mångfald
Som tur är, så är vi alla olika. Genom mångfald genererar vi kraft. Vi drivs framåt av inkludering och vår gemensamma kreativa energi kommer från ca 130 olika nationaliteter. På Siemens Energy ser vi mångfald som något självklart - oavsett etnisk bakgrund, kön, ålder, religion, identitet eller funktionsvariation. Vi ger samhället energi, hela samhället, och vi diskriminerar inte utifrån våra olikheter.Publiceringsdatum2026-01-15Så ansöker du
Tveka inte - skicka in din ansökan via https://jobs.siemens-energy.com/en_US/jobs
eller Ersättning
Fixed salary Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "284472". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Siemens Energy AB
(org.nr 556606-6048) Arbetsplats
Siemens Energy Jobbnummer
9686054