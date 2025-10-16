CNC operatör till Sonstorps Mekaniska
2025-10-16
Är du en CNC operatör med bra struktur som vill arbeta med mycket eget ansvar på ett mindre företag med fåstycksproduktion? Har du tidigare erfarenhet av CNC fräsning och arbetat med korta serier där även programmering ingått i arbetsuppgifterna? Vill du utvecklas och bli en viktig del i ett mindre företag som nyligen investerat i nya maskiner.
Om tjänsten
Som CNC operatör på Sonstorps Mekaniska kommer du att:
Ingå i ett mindre team med erfarna CNC operatörer.
Bli ansvarig och delaktig i hela tillverkningsprocessen från programmering till färdig detalj.
Arbeta med Edgecam och Heidenhain.
Få arbeta med korta serier och många nya detaljer som kräver nyprogrammering för att kunna tillverkas.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Har en relevant teknisk utbildning, gärna med inriktning mot CNC tillverkning.
Har erfarenhet av att arbeta med CNC fräsning i korta serier.
Behärskar svenska väl, både i tal och skrift.
Har B-körkort (ett krav).
Meriterande kvalifikationer:
Tidigare erfarenhet av Edgecam och Heidenhain.
Din profil
Vi tror att du är en person som:
Är en lagspelare och trivs med att arbeta i ett mindre team.
Är strukturerad, arbetar noggrant och trivs med att arbeta med korta serier och vill ha eget ansvar.
Är nyfiken, tekniskt intresserad och vill utvecklas i din roll som programmerare och CNC operatör.
Om Sonstorps Mekaniska
Sonstorps Mekaniska är ett renodlat legoföretag med inriktning på licenssvetsning av stora stålkonstruktioner, lyftverktyg samt tryckkärl.
Under åren har en unik kompetens inom svetsning, detaljtillverkning, projektledning och dokumentation byggts upp tillsammans med våra kunder.
Vår företagskultur kännetecknas av delaktighet, engagemang och där individens deltagande roll är en viktig del i företaget. Hos oss får du möjligheten att arbeta i en spännande och varierande arbetsmiljö med många nya detaljer.
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder en utvecklande roll i ett erfaret team. Du får möjlighet att vara med i hela tillverkningskedjan och arbeta långsiktigt i ett företag där sammanhållning, struktur och personlig utveckling värderas högt.
Välkommen till Sonstorp. En plats där du kan växa långsiktigt och bidra i en verksamhet med mycket erfarenhet!Så ansöker du
Skicka in din ansökan redan idag! Vi går igenom ansökningar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vi på Complete Partner AB är de som utför rekryteringen till Sonstorps Mekaniska samt är din kontakt under rekryteringsprocessen.
Du söker jobbet genom att skicka in din ansökan till: magnus.bagge@completepartner.se
Märk ansökan med "CNC operatör Sonstorp" Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-15
E-post: magnus.bagge@completepartner.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Complete Partner Norrköping AB
(org.nr 556116-7585) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9559854