CNC Operatör till kund strax utanför Halmstad
Today Consulting Syd AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Halmstad Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Halmstad
2026-01-21
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Today Consulting Syd AB i Halmstad
, Bjuv
, Helsingborg
, Malmö
eller i hela Sverige
CNC-operatör med erfarenhet av svarv & fräs
Vi söker nu en skicklig och självgående CNC-operatör till en av våra industrikunder. Har du erfarenhet av både svarv och fräs samt god kunskap i Heidenhain och Fanuc? Då kan det här vara rätt nästa steg för dig!Publiceringsdatum2026-01-21Om tjänsten
Som CNC-operatör kommer du att arbeta med både svarvning och fräsning i en modern produktionsmiljö. Du ansvarar för att ställa, köra och övervaka maskinerna samt säkerställa att detaljerna håller rätt mått och kvalitet. Du blir anställd av oss och uthyrd till vår kund, med möjlighet till långsiktigt uppdrag.
Arbetsuppgifter Ställning, körning och programmering i CNC-svarv och CNC-fräs
Arbete i styrsystemen Heidenhain och Fanuc
Mätning, kontroll och kvalitetsäkring av detaljer
Löpande underhåll av maskiner
Produktionsanpassningar och problemlösning vid behov
Kvalifikationer Några års erfarenhet som CNC-operatör (svarv och fräs)
God vana av styrsystemen Heidenhain och Fanuc
Erfarenhet av ritningsläsning och mätteknik
Noggrann, ansvarstagande och lösningsorienterad
Vi erbjuder
Trygg anställning via [Ert företagsnamn]
Konkurrenskraftig lön och schyssta villkor
Stöttning av engagerad konsultchef
Möjlighet till utveckling och långsiktigt samarbete
Ansökan
Skicka gärna in din ansökan redan idag - urval sker löpande. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Today Consulting Syd AB
(org.nr 559209-0400), http://www.Todayconsulting.se Arbetsplats
Today Consulting Kontakt
Arian Berisha arian.berisha@todayconsulting.se Jobbnummer
9697873