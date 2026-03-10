CNC Operatör | Lernia | Stockholm
Är du noggrann, problemlösande och trivs med tekniskt arbete där kvalitet och säkerhet står i fokus? Vi söker nu en CNC-operatör till vår kund inom tillverkningsindustrin. I rollen arbetar du med programmering, uppställning och drift av CNC-maskiner samt kvalitetskontroll av färdiga komponenter. Här får du möjlighet att utvecklas tekniskt och arbeta i en stabil och ordnad arbetsmiljö.Publiceringsdatum2026-03-10Om tjänsten
Som CNC-operatör kommer du ansvara för att producera detaljer enligt ritning och specificerade toleranser. Du ställer upp maskiner, läser in och optimerar program, byter fixturer och verktyg samt genomför maskinunderhåll enligt instruktioner. Rollen innefattar mätning och dokumentation av dimensioner och ytkrav, felsökning vid avvikelser samt samarbete med kollegor för att säkerställa leverans i tid och enligt kundkrav.
Placeringsort: Tyresö
Arbetstider: Dagtid
Tillträde: Omgående
Anställningsform: Visstidsanställning via LerniaDina arbetsuppgifter
Programmera och köra CNC-fräs och/eller CNC-svarv
Ställa upp maskiner och byta verktyg/fixturer
Utföra kvalitetskontroller och dokumentera mätresultat
Utföra enklare underhåll och förebyggande service
Samarbeta med produktionsteamet för förbättringar och effektivisering
Erfarenhet av DMG, NLX2000, CTX320 eller CELOS
Om dig
Vi söker dig som är noggrann, strukturerad och trivs med praktiskt tekniskt arbete. Du har god förståelse för ritningar och tekniska specifikationer samt ett intresse för maskinteknik och produktionsprocesser. Du arbetar självständigt men kommunicerar också väl i team.
Formell kompetens
Gymnasieutbildning med teknisk inriktning eller motsvarande erfarenhet
Erfarenhet av att arbeta som CNC-operatör eller med CNC-programmering
Kunskap i mätverktyg (mikrometer, skjutmått, höjdmätare) och ritningsläsning
God datavana och erfarenhet av CNC-styrsystem (t.ex. Fanuc, Heidenhain eller liknande)
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Meriterande
Yrkeshögskole- eller teknisk eftergymnasial utbildning
Erfarenhet av programmering i CAM-system
Kännedom om kvalitetsstandarder och spårbarhet i produktion
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi erbjuder även friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som följer upp ditt uppdrag och stödjer din utveckling i yrkesrollen.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande uppdrag hos attraktiva arbetsgivare som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både kort- och långsiktigt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Om du har frågor, kontakta bemanning@lernia.se
Bakgrundskontroll kan förekomma och identifiering via BankID kan krävas om du går vidare i processen.
