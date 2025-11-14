CNC operatör Heidenhain

CNC-operatör - Heidenhain
Vi söker en erfaren CNC-operatör med gedigen kunskap i Heidenhain-programmering till en av våra industrikunder.
Du kommer att arbeta i en modern verkstad med högteknologisk maskinpark där kvalitet och precision står i fokus. Rollen innebär både programmering, riggning och körning av avancerade CNC-maskiner samt ansvar för att säkerställa att produktionen håller högsta standard.
Vi söker dig som:
Har flera års erfarenhet av Heidenhain-styrsystem (programmering, ställ och körning)


Har god förståelse för ritningsläsning och mätteknik


Är noggrann, strukturerad och kvalitetsmedveten


Trivs i ett team med fokus på förbättring och effektiv produktion

Meriterande:
Erfarenhet av 5-axliga maskiner


Kunskap inom CAM eller andra CNC-system


Erfarenhet från prototyp- eller småserieproduktion

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Wrkfrc Bemanning & Rekrytering AB (org.nr 556757-0139), http://www.wrkfrc.se

Arbetsplats
Wrkfrc

Kontakt
Johan
johan.salinder@wrkfrc.se
0768377177

Jobbnummer
9605001

