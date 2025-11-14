CNC operatör Heidenhain
Wrkfrc Bemanning & Rekrytering AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Kil Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Kil
2025-11-14
, Forshaga
, Karlstad
, Grums
, Hammarö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Wrkfrc Bemanning & Rekrytering AB i Kil
, Karlstad
, Åmål
, Lidköping
, Skara
eller i hela Sverige
CNC-operatör - Heidenhain
Vi söker en erfaren CNC-operatör med gedigen kunskap i Heidenhain-programmering till en av våra industrikunder.
Du kommer att arbeta i en modern verkstad med högteknologisk maskinpark där kvalitet och precision står i fokus. Rollen innebär både programmering, riggning och körning av avancerade CNC-maskiner samt ansvar för att säkerställa att produktionen håller högsta standard.
Vi söker dig som:
Har flera års erfarenhet av Heidenhain-styrsystem (programmering, ställ och körning)
Har god förståelse för ritningsläsning och mätteknik
Är noggrann, strukturerad och kvalitetsmedveten
Trivs i ett team med fokus på förbättring och effektiv produktion
Meriterande:
Erfarenhet av 5-axliga maskiner
Kunskap inom CAM eller andra CNC-system
Erfarenhet från prototyp- eller småserieproduktion Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wrkfrc Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 556757-0139), http://www.wrkfrc.se Arbetsplats
Wrkfrc Kontakt
Johan johan.salinder@wrkfrc.se 0768377177 Jobbnummer
9605001