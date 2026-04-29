CNC Operatör
Bemano AB
Vi söker dig som vill arbeta som CNC-maskinställare eller maskinoperatör i en modern metallverkstad där kvalitet, noggrannhet och stabil produktion står i centrum. Du kommer att arbeta med både svarvning, fräsning och större bearbetningar i arborrverk, med Heidenhain som huvudsakligt styrsystem.
Det här är en roll för dig som trivs nära produktionen, gillar att hålla maskinerna igång och vill utvecklas inom metallbearbetning. Som CNC-maskinställare-maskinoperatör ansvarar du för den dagliga driften av maskinerna och säkerställer att produktionen flyter på. Du kommer att:
Maskinställning & körning
Köra och övervaka CNC-svarv och CNC-fräs
Göra inställningar, verktygsbyten och enklare justeringar
Arbeta i styrt arborrverk vid behov
Justera program och parametrar i Heidenhain
Kvalitet & mätning
Mäta och kontrollera detaljer enligt ritning
Säkerställa att toleranser och kvalitetskrav uppfylls
Dokumentera avvikelser och rapportera till ansvarig
Daglig drift & ordning
Hålla ordning runt maskinen
Följa säkerhetsrutiner och kvalitetskrav
Bidra till ett stabilt och effektivt produktionsflöde
Krav för rollen
Erfarenhet av CNC-maskiner (svarv och/eller fräs)
Grundläggande kunskap i Heidenhain
Förståelse för ritningsläsning och mätteknik
Noggrannhet och ansvarskänsla i arbetet
Meriterande
Erfarenhet av arborrverk
Erfarenhet av större detaljer och tyngre bearbetning
Kunskap i CAM-beredning (t.ex. Mastercam)
Erfarenhet av LEAN/5S
Vi söker dig som
Trivs i en praktisk och teknisk roll
Är noggrann, stabil och kvalitetsmedveten
Gillar att arbeta i team och bidra till ett bra arbetsklimat
Vill utvecklas inom CNC och växa i rollen
Vi erbjuder
En modern maskinpark med avancerad utrustning
Varierande arbetsuppgifter och möjlighet att utvecklas
Långsiktigt uppdrag med stabila villkor
Ett engagerat team och ett jordnära klimat där vi skapar lösningar tillsammans
Om Bemano AB
Bemano AB är ett arbetsgivar- och branschmedlemsföretag inom Almega och en del av Svenskt Näringsliv. Vi är ett växande bemannings- och kompetenspartnerföretag med stark lokal närvaro i Katrineholm, där vårt kontor på Köpmangatan 18 är navet för vår dagliga verksamhet.
Vi arbetar nära både kunder och medarbetare och bygger långsiktiga relationer baserade på professionalism, ansvar och enkelhet. Vår erfarenhet sträcker sig över flera tekniska branscher, och vi är stolta över att matcha rätt kompetens med rätt uppdrag alltid med kvalitet och trygghet som grund.
Varför jobba med oss?
Kollektivavtal
Vi är anslutna till Almega och omfattas av kollektivavtal genom Kompetensföretagen, vilket ger:
Trygga anställningsvillkor
Tjänstepension och försäkringar
Reglerade arbetstider och OB-ersättningar
Friskvård
Vi erbjuder friskvårdsbidrag enligt avtal för att du ska må bra både på och utanför jobbet.
Förmåner & trygghet
Tjänstepension
Försäkringar via kollektivavtal
Möjlighet till kompetensutveckling
Personlig kontaktperson som följer dig genom hela uppdraget
En arbetsgivare som är nära, tillgänglig och engagerad
Lokal närvaro
Med kontor i centrala Katrineholm finns vi alltid nära till hands för stöd, uppföljning och utvecklingssamtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-29
E-post: chivai@bemano.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "CNC-Katrineholm". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bemano AB
(org.nr 559487-6426)
Köpmangatan 18 (visa karta
)
641 30 KATRINEHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9882830