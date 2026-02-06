CNC/CAM Programmerare - Ritningskompetens krävs!
NearYou är ett rekryterings- och bemanningsföretag med kontor i 17 städer. Vi har gått från att vara ett bolag bland andra i branschen till att också bli en samhällsaktör. Med oss som partner och arbetsgivare lovar vi att ge mer av det vi är bäst på. Vi är bäst på att vara nära, mänskliga och en motpol till stress, människor som statistik och en alltför opersonlig digitalisering. Vi är hos dig, ett handslag, ett löfte. För dig som kandidat innebär det en aktör som backar dig, oavsett var i karriären du är och vill vara. Vi vill vara tryggheten i en snabb värld. Vi stöttar, utmanar och frågar hur det går. Helt naturligt, tycker vi. Läs gärna mer om oss på www.nearyou.se
Tjänstebeskrivning
Vi söker en noggrann och engagerad CNC-programmerare/operatör som vill bli en del av vårt produktionsteam. Du kommer att arbeta med moderna CNC-maskiner där du ansvarar för programmering, uppsättning och drift. Rollen kräver både teknisk kunskap och praktiskt handlag, där du bidrar till att säkerställa hög kvalitet i produktionen.
Vi ser gärna att du har grundläggande kunskaper i CAD/ritning, då det underlättar programmeringen och förståelsen för ritningar. För den som är villig att lära sig mer erbjuder vi möjlighet att utvecklas vidare inom CAD/CAM-system.Dina arbetsuppgifter
• Programmera CNC-maskiner (G-kod och/eller CAM-program).
• Ställa in och köra maskiner för fräsning/svarvning.
• Genomföra provkörningar och kontrollmäta detaljer.
• Optimera bearbetningsprocesser för effektiv produktion.
• Utföra enklare underhåll av maskiner och verktyg.
• Dokumentera produktionsdata och rapportera avvikelser.Kvalifikationer
Vi ser gärna att du har:
• Utbildning inom CNC-teknik, produktionsteknik eller motsvarande erfarenhet.
• God kunskap i ritningsläsning och mätteknik.
• Erfarenhet av CNC-programmering (t.ex. Fanuc, Heidenhain, Siemens eller liknande system).
• Vana att arbeta med CAM-program är meriterande.
• Noggrann, ansvarstagande och lösningsorienterad.
• Goda kunskaper i svenska, både tal och skrift.
Låter detta intressant?
Din ansökan skickar du in via NearYous hemsida, www.nearyou.se
snarast. Vi jobbar med löpande urval, så skicka gärna din ansökan idag.
Med anledning av nya dataskyddsförordningen GDPR, ber vi dig att utesluta de sista fyra siffrorna i ditt personnummer samt eventuella referenskontakter i din ansökan/CV.
Välkommen med din ansökan!
Om NearYou
Som konsult hos NearYou är du anställd hos oss och arbetar ute hos någon av våra kunder. För oss är det viktigt att erbjuda en trygg och hållbar anställning för alla våra anställda. Du har samma fördelar och trygghet som hos en traditionell arbetsgivare och du omfattas av kollektivavtalens villkor för till exempel lön, försäkringar, pension och semester.
Som konsult hos oss får du en konsultchef som hjälper dig i ditt val av uppdrag och ger dig tips och råd hur du kan utvecklas i arbetslivet. Du får även möta olika företagskulturer och får erfarenhet från olika branscher, vilket gör att du utvecklar din kompetens och ditt nätverk och gör dig till en mer attraktiv medarbetare. Ersättning
