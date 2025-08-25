CNC - Svarvare
2025-08-25
Vill du arbeta med högteknologisk CNC-svarvning i framkant? Hos oss får du använda ditt tekniska intresse och precision i en stimulerande och trygg arbetsmiljö där vi tillsammans utvecklar framtidens tillverkningsindustri. Med fokus på kvalitet, innovation och samarbete söker vi nu dig som vill ta nästa steg som CNC-svarvare.
CNC Svarvning - Produktion och Utveckling i ToppklassSom CNC-svarvare hos oss jobbar du i ett modernt team som värderar teknik, kvalitet och personlig utveckling. Vi levererar till ledande kunder inom bland annat aerospace och medtech och strävar hela tiden efter att ligga i teknisk framkant. Välkommen in i en inspirerande miljö där vi lär av varandra och firar framgångar tillsammans!
Dina arbetsuppgifter - CNC-operatör Svarvning & Kvalitetskontroll Programmera, ställa och köra avancerade CNC-svarvar
Läsa, tolka och arbeta efter tekniska ritningar och processinstruktioner
Genomföra noggranna kontrollmätningar och säkerställa högsta kvalitet på detaljer
Samarbeta nära med teamet kring produktion, förbättringsarbete och problemlösning
Bidra aktivt till en säker, effektiv och trivsam arbetsplats
Utvecklingsmöjligheter inom CNC och svarvning
Vi erbjuder individuell kompetensutveckling - inom både CNC, CAM-beredning och produktionsoptimering. Jobba med prototyper, små serier och spännande projekt. Hos oss får du både bredd och fördjupning, alltid med coachande kollegor och ledare vid din sida.
Vem söker vi till rollen som CNC-svarvare? Du är tekniskt nyfiken och har erfarenhet av CNC-svarvning eller motsvarande tillverkning
Har utbildning eller praktisk erfarenhet inom industri, produktion eller mekanik
Är noggrann, ansvarstagande och kvalitetsmedveten
Trivs med både självständigt arbete och samarbete i team
Vill utvecklas, testa nytt och bidra till företagets och teamets framgång
Vi värdesätter dina personliga egenskaper - engagemang, arbetsglädje och intresse för teknik är viktigare än exakt antal års erfarenhet!
Vad erbjuder vi dig inom CNC-svarvning? En arbetsmiljö med balans, frihet under ansvar och hjälpsamma kollegor
Resurser, utbildning och möjlighet att påverka arbetsprocesser och teknikval
Kollektivavtal, utvecklande arbetsuppgifter och gemenskap
Smart, långsiktigt företag med tydliga värderingar och fokus på arbetsmiljö
Möjlighet att växa både yrkesmässigt och personligt hos oss
Ansökan och kontakt - CNC Svarvare
Vi rekryterar löpande - skicka gärna din ansökan redan idag! För frågor om tjänsten eller om hur det är att arbeta hos oss, besök www.ateknik.se
eller kontakta oss direkt. Vi ser fram emot att lära känna dig och att tillsammans ta nästa steg inom modern tillverkning. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare A Teknik i Robertsfors AB
(org.nr 556479-8436), https://www.ateknik.se/ Arbetsplats
A Teknik Kontakt
Per Blad per.blad@ateknik.se Jobbnummer
9473858