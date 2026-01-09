Cloud Specialist
2026-01-09
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
Om företaget
Cloudo är en innovativ leverantör av moln-, IT- och telefonitjänster inom B2B. Vi befinner oss mitt i en otrolig tillväxtresa och söker nu en passionerad Cloud Specialist. Hos oss får du möjlighet att vara med och forma framtiden i ett företag som värdesätter engagemang och ambition.
Om rollen:
Som Cloud Specialist hos Cloudo kommer du att spela en nyckelroll i våra kunders resa mot moderna IT-lösningar. Du kommer att arbeta med ett brett spektrum av teknologier - där Microsoft 365 och Azure är centrala delar, men där även andra plattformar och lösningar förekommer beroende på kundens behov. Rollen innebär att du ansvarar för licenshantering, molnarkitektur och implementation, samt att du agerar teknisk expert i kunddialoger och säljmöten.
Även om rollen är specialistinriktad förekommer det att du stöttar supportteamet med att hantera inkommande ärenden via telefon, mejl och chatt - både fjärrmässigt och onsite. Detta ger dig en helhetsbild av kundens miljö och stärker samarbetet inom teamet.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Ansvara för licenser och CSP
• Implementera och optimera Microsoft 365-tjänster samt andra molnplattformar
• Utveckla och förvalta lösningar i Azure och andra infrastrukturtjänster
• Onboarda och utveckla kunder kring våra tjänster
• Agera teknisk expert under säljmöten med kund och säljare
• Automatisera processer och implementera DevOps-principer
• Samarbeta med utvecklingsteam för att integrera molntjänster i våra applikationer
• Vid behov stötta supportteamet med felsökning och ärendehantering
Vi söker dig som:
• Har gedigen erfarenhet av att arbeta med molntjänster, särskilt Microsoft Azure och Microsoft 365
• Har bred teknisk förståelse och kan arbeta med olika plattformar och infrastrukturlösningar
• Är kommunikativ och kan förklara tekniska lösningar för både teknisk och icke-teknisk personal
• Är strukturerad, självgående och har ett starkt kundfokus
• Talar och skriver obehindrat på svenska och engelska
Meriterande:
• Certifieringar inom Microsoft Azure (t.ex. Azure Solutions Architect, Azure Administrator)
• Erfarenhet av nätverk, virtualisering, lagring och backup
• B-körkort för kundbesök
Vad vi erbjuder:
• Tillsvidareanställning med fast månadslön
• Utvecklingsplan och kompetensutveckling
• Pension
• Möjlighet att arbeta från våra kontor i Lund eller Stockholm City
