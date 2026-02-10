Cloud & Datacenter Engineer
2026-02-10
eller i hela Sverige
Visste du att Atea är den ledande leverantören av IT-infrastruktur i Norden och Baltikum? I Sverige är vi runt 2700 medarbetare fördelade på 35 kontor runt om i hela landet. Vår styrka ligger i vår kombination av lokal närvaro, vårt omfattande och heltäckande erbjudande samt alla våra specialister. Tillsammans med våra kunder och partners bygger vi Sverige med IT och förbättra vardagen för skolbarn, lärare, äldre, sjukvård och näringslivet. Hos oss får du vara en del av världens mest hållbara IT-servicebolag, där vi är med och påskyndar omställningen mot en mer hållbar IT-värld. På Atea blir du en del av en vardag och en kultur som präglas av framåtanda, laganda och humor. Vi har en vision om att vara "The Place to Be" - en plats där alla växer och trivs, med kollegor som bryr sig om dig, om kunderna och om samhället.
Företaget erbjuder
Du blir en del av ett starkt och hjälpsamt team inom Hybrid Platforms - med fokus på server, lagring, nätverk och hybrida miljöer.
Hos oss får du:
• En kultur fylld av samarbete, energi och prestigelöshet
• Möjlighet att påverka din utvecklingsresa
• Stort eget ansvar och frihet i vardagen
• En arbetsplats som satsar på innovation och hållbarhet
• VidareutvecklingArbetsuppgifter
Som datacenterkonsult hos oss har du en varierad roll där du arbetar nära våra kunder och hjälper dem med utveckling och förvaltning av både traditionella virtualiseringslösningar och moderna, skalbara plattformar baserade på containerteknik, molnnära arkitektur och automatisering.
Du kommer bland annat att:
• Designa, implementera och vidareutveckla VMware miljöer
• Felsöka, optimera och förvalta kunders datacenterlösningar
• Delta som teknisk rådgivare i projekt och uppdrag
• Genomföra analyser, förstudier och workshops
• Samarbeta med våra arkitekter och säljare för att skapa hållbara lösningar
• Vidareutveckla din kompetens genom utbildningar och certifieringarProfil
Du har troligen erfarenhet av VMware, virtualisering eller annan datacenterteknik - men din personlighet, drivkraft och vilja att utvecklas är minst lika viktig som antalet år på CV:t.
Vi tror att du är en person som:
• Trivs i en roll med varierande arbetsuppgifter och kundkontakt
• Är nyfiken på att utvecklas inom datacenter och moderna VMware miljöer
• Gillar att samarbeta och bidra till ett positivt teamklimat
• Arbetar strukturerat, tar ansvar och vågar driva uppdrag framåt
• Har en lösningsorienterad inställning och ett öga för kvalitetSå ansöker du
Atea samarbetar med Clockwork Bemanning & Rekrytering AB i denna rekrytering.
Frågor besvaras av ansvarig rekryterare Casper Backby på casper.backby@clwork.se
eller Michaela Hallqvist-Johansson på michaela.hallqvist-johansson@clwork.se
Sök tjänsten via www.clockworkpersonal.se
senast 2026-03-31.
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
