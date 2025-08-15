Cloud Arkitekt till Antirio
Vi söker en passionerad och driven Cloud Arkitekt som vill vara med och forma framtidens digitala lösningar. Sök tjänsten idag, urval sker löpande!
OM TJÄNSTEN
Antirio är ett svenskt företag som utvecklar och tillhandahåller systemstöd och metodik för offentlig upphandling och digitala inköpsprocesser. Företaget erbjuder molnbaserade tjänster, bland annat Pabliq - en bevakningstjänst för offentlig upphandling riktad till leverantörer.
I rollen som Cloud Arkitekt blir du en nyckelperson i att vidareutveckla Antirios tekniska plattform. Du kommer att tillhöra teamet bakom Pabliq och ha en central roll i att designa och driva utvecklingen av molninfrastrukturen - med fokus på säkerhet, robusthet och framtida skalbarhet. Du blir en del av ett team med kollegor runt om i Sverige.
ARBETSUPPGIFTER

Dina arbetsuppgifter
Som Cloud Arkitekt får du en nyckelroll i att modernisera och vidareutveckla Pabliqs plattform. Du kommer att arbeta med att granska den befintliga infrastrukturen, identifiera förbättringsmöjligheter och driva initiativ som stärker plattformens skalbarhet, säkerhet och prestanda.
Parallellt med arbetet i molnmiljön kommer du även att bidra i backendutvecklingen, främst i C#/.NET. Rollen innebär inte ett huvudansvar för utveckling, men det är viktigt att du har tillräcklig teknisk förståelse för att kunna integrera molntjänster med applikationerna och utveckla lösningar där infrastruktur och backendlogik samverkar.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
• Design och vidareutveckling av molnmiljö i AWS
• Vidareutveckling och implementering av Infrastructure as Code (IaC) och automatiserade lösningar
• Övervakning, tillgänglighet och prestandaoptimering av infrastrukturen
• Bidra i backendutveckling vid behov, särskilt i integrationsnära delar
VI SÖKER DIG SOM
• Har en eftergymnasial utbildning inom IT/systemutveckling
• Har tidigare erfarenhet av arbete med molnarkitektur, särskilt i AWS
• Har mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Det är meriterande om du har erfarenhet av CI/CD och verktyg för IaC (ex. Terraform eller CloudFormation) samt har kunskap inom backendlogik exempelvis inom C#/.NET, Java eller liknande.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Tillitsfull
• Målmedveten
• Ansvarstagande
• Intellektuellt nyfiken
