ClockRent söker Lokalvådare
Cr i Malmö AB, Städfirman / Städarjobb / Malmö Visa alla städarjobb i Malmö
2026-06-25
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Cr i Malmö AB, Städfirman i Malmö
Vi söker personal för anställning 75- 100 &
Arbetsuppgifter: kontorsstädning, hemstädning, trappstädning, byggstädning och liknade
Anställningen är på 75 - 100 %
Vi söker dig som är flexibel, noggrann, ärlig och kan ta ansvar. Kan utrycka dig i svenska språker.
Du har körkort klas B manuell Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03
E-post: info@clockrent.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan Städ". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare CR i Malmö AB
(org.nr 556771-4109)
214 33 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Cr i Malmö AB, Städfirman Jobbnummer
9979804