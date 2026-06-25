ClockRent söker Lokalvådare

Cr i Malmö AB, Städfirman / Städarjobb / Malmö
2026-06-25


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Vi söker personal för anställning 75- 100 &
Arbetsuppgifter: kontorsstädning, hemstädning, trappstädning, byggstädning och liknade
Anställningen är på 75 - 100 %
Vi söker dig som är flexibel, noggrann, ärlig och kan ta ansvar. Kan utrycka dig i svenska språker.
Du har körkort klas B manuell

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03
E-post: info@clockrent.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan Städ".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
CR i Malmö AB (org.nr 556771-4109)
214 33  MALMÖ

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Cr i Malmö AB, Städfirman

Jobbnummer
9979804

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