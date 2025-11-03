Client Operations Officer till Svea Bank
Trivs du i en kund- och affärsfokuserad roll, där du får bidra med din förmåga att ta initiativ och se möjligheter? Vi söker dig som är en serviceminded och utåtriktad lagspelare till rollen som Client Operations Officer inom vårt affärsområde Payments.
Om tjänsten I den här rollen ansvarar du för ett antal butiker/handlare som är kunder hos affärsområdet. Du är den huvudsakliga kontaktytan för dina kunder och arbetar aktivt för att vidareutveckla och stärka den affärsmässiga relationen genom att vara proaktiv och föreslå uppdateringar eller ändringar som kan gynna kunden, be om feedback samt fungera rådgivande för kunden. Du sköter även den dagliga kreditbedömningen på butikernas/handlarnas konsumenter samt stöttar och besvarar frågor gällande våra produkter och tjänster inom finansierings- och betallösningar. Arbetsuppgifterna innefattar bl.a.:
Besvara och åtgärda inkommande frågor från kunder i samtliga kanaler (telefon och epost)
Förbereda, leda och protokollföra kundbesök, kundmöten och avstämningar
Arbeta proaktivt genom att löpande ta kontakt med kunder för att följa upp samarbetet
Vem är du? Till den här rollen söker vi dig som trivs i en kundfokuserad roll, som har en förmåga att få saker att hända. Du är serviceinriktad och arbetar med kunden i centrum, samt är prestigelös och trivs med att arbeta i ett tidvis högt tempo. Arbetet ställer stora krav på din samarbets- och kommunikationsförmåga, och vi vill att du är aktiv i din kommunikation mot kunder. Du behöver ofta samverka med andra grupper och avdelningar och agerar projektledare för din kunds ärenden, vilket innebär att vi söker dig som har en god förmåga att hålla ordning och reda i ditt arbete.
Erfarenhet och kompetenser:
Erfarenhet från roll såsom innesäljare, frontoffice eller annat service- och kundfokuserat yrke där du varit initiativtagande till kundkontakt
God vana av att hantera datorn och telefonen som arbetsredskap
Officepaketet, i synnerhet Excel
Flytande kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift
Om Svea Svea är en finansiell koncern med verksamhet i ett flertal europeiska länder, tillsammans vi är över 2000 anställda. I över 40 år har vi fungerat som finansieringspartner till företag och därigenom hjälpt dem nå och överstiga sina mål! På Svea råder en entreprenöriell anda och vi har en familjär företagskultur. Gemenskap är viktigt för oss och vi jobbar för mångfald och att alla ska känna delaktighet och möjlighet att kunna påverka. På Svea värdesätter vi worklife balance och har respekt för livet utanför arbetet. Vi sitter i fräscha lokaler i Arenastaden, Solna.
