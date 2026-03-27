Client Advisor - Holistic Advice (Private)
Gillar du bolåneaffären, högt tempo och att leverera service i världsklass?Hos oss på Swedbank har du en möjlighet att:
Vara en del av ett högpresterande team med fantastiska kollegor där vi alla värdesätter ett gott samarbete för att nå framgång.
Vara en del av ett team som har en viktig roll för bankens bolåneaffär, främst att flytta bolån inom den svenska marknaden.
Bidra till det nationella arbetet inom bolåneaffären, primärt arbete med flytt från annan bank, samt att proaktivt bearbeta potentiellt nya bolånekunder till banken.
Arbeta självständigt och proaktivt för att leverera service i världsklass och ge våra bolånekunder en snabb kontakt gällande sina bolåneansökningar.
Arbeta proaktivt för att skapa bästa möjliga förutsättningar för helhetsrådgivning (bolån, spara, pension och försäkra). Allt för att stärka våra kunders finansiella hälsa!
I denna roll behöver du:
Swedsec Rådgivarlicens, Bolånelicens, samt Försäkringsdistributionsrätt (IDD).
Hög kompetens inom låna för att kunna hjälpa våra kunder på ett snabbt och effektivt sätt.
God kunskap i bankens olika lånesystem, framför allt COS.
Hög servicenivå och fokus på att överträffa kunders förväntansbild, samt drivas av att skapa affärsmöjligheter.
Förmåga och vilja att bidra till en hög teamkänsla.
En vilja och drivkraft för att nå gemensam framgång inom teamet.
God kunskap om arbete mot penningtvätt samt kundkännedom (AML/KYC).
God kompetens inom spara-, försäkra- och pension på privatsidan.
Vara lyhörd, pedagogisk, social och kunna skapa förtroende i kundmötet.
Förmågan att vilja leda sin kompetensutveckling över tid.
Hos oss kan du uppleva:
Personlig och professionell utveckling genom självledarskap och kontinuerlig utveckling.
Meningsfullt arbete som positivt påverkar vår arbetsplats, våra kunder och samhället.
En öppen och samarbetsinriktad kultur som uppmuntrar tvärfunktionellt teamarbete och erbjuder nätverksmöjligheter.
En stöttande och inkluderande miljö som främjar en balanserad och hållbar arbetslivssituation, med flexibla arbetsförhållanden när det passar rollen.
Förmåner såsom vårt erbjudande för bankprodukter för anställda, tjänstepensionsplan, aktiebaserade belöningsprogram Eken, och frivillig gruppförsäkring.
"Bli en del av vårt team och...
var med och skapa god tillgänglighet inom vårt viktiga bolåneflöde, flytta bolån från annan bank. Bli en del av ett lag som har en hög grad av samarbete och prestigelöshet samtidigt som vi har väldigt roligt tillsammans. Du kommer att tillhöra ett team som delvis sitter utspritt på olika kontor och vi har vår vardag främst i den digitala miljön över Teams. Du behöver tycka om ett högt tempo och att ha många bollar i luften samtidigt. Du behöver vara lösningsorienterad, kundfokuserad och alltid vilja sträva efter att leverera service i världsklass. Du behöver ha en god förståelse för helhetsaffären gällande bolån, spara, pension och försäkra då en viktig del av ditt jobb kommer att vara att skapa affärsmöjligheter och bidra till våra kunders framtida finansiella hälsa. Som din närmsta chef värnar jag om hur du mår, ditt arbetsklimat samt att du hela tiden känner att du utvecklas och blir en bättre rådgivare varje dag. Du kommer att få en chef som är intresserad av din framtida utveckling och leder genom ett nära ledarskap utifrån dina behov." Johannes Larsson, din framtida chef
Vi ser fram emot din ansökan senast den 2026-04-12.
Placeringsort: Stockholm, Regeringsgatan
Rekryterande chef: Johannes Larsson, 08-5859 7835
Vi kan komma att påbörja urvalet under ansökningstiden och välkomnar din ansökan så snart som möjligt.
Vi vill göra dig uppmärksam på att bakgrundskontroll och drogtest kan komma att genomföras för denna roll om du går vidare i processen.
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller säljare av andra rekryteringstjänster.
Swedbank är en inkluderande arbetsgivare och diskriminerar ingen utifrån kön, ålder, sexuell läggning eller sexuell identitet, etnicitet, religion eller funktionsnedsättning - alla är välkomna.
# Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "tt-swedbank-26174-18651".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Swedbank AB
