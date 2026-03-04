Cleaning Manager till Sodexos verksamhet i Lund
Vill du vara en del av något större?
Om du vill jobba tillsammans med människor med olika bakgrunder, Om du har stora ambitioner, inte är rädd för utmaningar och vill växa samtidigt som du bidrar till vår utveckling och tillväxt. Då är du välkommen till Sodexo!Vill du ansvara för en av Sodexos större lokalvårdsleveranser i Lund och bidra till service i toppklass hos en internationell industrikund? Vi söker nu en Cleaning Manager som vill kombinera operativt ledarskap med affärsmässigt ansvar och nära kunddialog. Hos oss blir du en del av ett professionellt FM-team där vi arbetar tillsammans för att skapa hållbara och kvalitativa lösningar. Du kommer till ett företag som värdesätter varje medarbetare, där du får möjlighet att växa och påverka i din roll.
Ditt uppdrag
Som Cleaning Manager har du det övergripande ansvaret för lokalvården på en större site i Lund. Du leder ett team av 25 medarbetare tillsammans med två gruppledare. Gemensamt säkerställer ni kvalitativ leverans och driver innovativ och hållbar utveckling av service och arbetssätt inom ramen av uppdraget. En viktig del av rollen är det löpande samarbetet med kunden - du kommer att följa upp nyckeltal, presentera kostnadsunderlag och arbeta proaktivt för att utveckla tjänsten tillsammans med beställare.
I rollen ingår bland annat att:
• Ansvara för den totala driften av lokalvårdsleveransen och tillhörande tjänster
• Ha resultat-, budget- och personalansvar
• Utveckla och utmana arbetssätt inom lokalvård utifrån Best Practice
• Säkerställa avtalad kvalitet och god kundnöjdhet
• Ha löpande och strukturerad dialog med kund, inklusive kostnadsredovisning och uppföljning
• Leda, motivera och utveckla ditt team
• Arbeta självständigt och flexibelt inom ramen för ditt ansvarsområde
Vi söker dig som:
• Har gedigen erfarenhet från lokalvård och städbranschen
• Har dokumenterad ledarerfarenhet, gärna i en operativ miljö
• Är van vid administrativa arbetsuppgifter, system och ekonomisk uppföljning
• Har ett starkt affärs- och kundfokus
• Trivs med att driva förändring och utveckla team och processer
• Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska i tal och skrift
Personen:
• Är flexibel, pålitlig och strukturerad, med en stark känsla för service.
• Trivs i en internationell och mångkulturell miljö med många nationaliteter och olika arbetssätt.
• Är nyfiken, lösningsorienterad och stimuleras av att arbeta i en global organisation.
• Ser möjligheter i förändring och är inte rädd för utmaningar.
• Drivs av utveckling, både av dig själv, teamet och arbetssätten.
• Vill arbeta i en roll där du har stor påverkansgrad och där dina initiativ gör konkret skillnad i vardagenPubliceringsdatum2026-03-04Om tjänsten
Tjänsten är en tillsvidareanställning med inledande provanställning på sex månder. Arbetstiden är heltid, dagtid måndag-fredag.
Frågor om tjänsten och rekryteringsprocessen besvaras av Erik Gund på erik.gund@sodexo.com
Observera att ansökningar endast tas emot via vårt rekryteringssystem.
Sista ansökningsdag är 2026-04-05. Urval och intervjuer sker löpande.
För denna tjänst kommer vi att genomföra bakgrundskontroll och drogtest på slutkandidat i samarbete med en extern leverantör. Slutkandidaten kommer att informeras och efterfrågas om medgivande innan kontrollerna genomförs. Observera även att alla medarbetare inom Sodexo ska ha genomgått en identitetsvalidering innan anställning.
Sodexokoncernen
Sodexo grundades av Pierre Bellon i Marseille 1966 och är ledande inom mat- och servicetjänster för bättre vardagsupplevelser inom lärande, arbete, hälsa och nöje. Sodexokoncernen är unik genom sitt oberoende och grundarfamiljens delägande, samt sin hållbara affärsmodell. Med sitt utbud av tjänster möter Sodexo vardagens utmaningar med ett dubbelt mål: att förbättra livskvaliteten för våra medarbetare och alla som tar del av vår service, samt att bidra till ekonomiska, sociala och miljömässiga framsteg i de samhällen där vi är verksamma. För oss går tillväxt och socialt engagemang hand i hand. Vårt syfte är att skapa en bättre vardag, för ett bättre liv för alla.
Sodexo är medlem i CAC Next 20, Bloomberg France 40, CAC SBT 1.5, FTSE 4 Good och DJSI Index. Ersättning
