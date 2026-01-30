Cirkelledare i Spanska, Nyköping
Folkuniversitetet Stift Kursverksamheten Vid Sto / Pedagogjobb / Nyköping Visa alla pedagogjobb i Nyköping
2026-01-30
, Oxelösund
, Trosa
, Gnesta
, Flen
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Folkuniversitetet Stift Kursverksamheten Vid Sto i Nyköping
, Katrineholm
, Södertälje
, Strängnäs
, Eskilstuna
eller i hela Sverige
Studieförbundet Folkuniversitetet bedriver folkbildning och vuxenutbildning i hela Sverige. Vår idé är att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv. Kunskap förändrarPubliceringsdatum2026-01-30Dina arbetsuppgifter
• Undervisning, förberedelse, planering och efterarbete. Delta i utvecklingsarbete enligt överenskommelse
• Kvalitetsarbete genom att ta del av förväntningar inför kursen och utvärderingar efter kursens slut.
• Deltagarkontakter mellan lektionerna relaterade till kursinnehåll t.ex förberedelser eller läxorKvalifikationer
Cirkelledare inom Folkuniversitetet ska vid tillträdet ha:
• Pedagogisk erfarenhet.
• Sakkunskap i ämnet/arbetslivserfarenhet i ämnet
• Gärna erfarenhet av och ett aktivt intresse för vuxenpedagogik
• Grundläggande IT-kunskaper
Din språkliga nivå i undervisningsspråket skall vara motsvarande den som en infödd har och vi ser gärna att du har relevant akademisk examen. Önskvärda personliga egenskaper är vilja och förmåga att arbeta självständigt såväl som i grupp, en god social förmåga, god initiativförmåga, positiv inställning till förändring och utveckling samt ett etiskt förhållningssätt.
Folkuniversitetet i Nyköping bedriver öppen kursverksamhet i språk. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla vårt kursutbud och vill gärna ha kontakt med dig som kan arbeta med vuxenutbildning i cirkelform, några timmar per vecka - kvällstid med att undervisning i spanska på nybörjarnivå inför vårens uppstart av kurs. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
E-post: susanne.persson@folkuniversitetet.se Arbetsgivare Folkuniversitetet Stift Kursverksamheten Vid Sto
Fruängsgatan 22 (visa karta
)
611 31 NYKÖPING Arbetsplats
Folkuniversitetet, Nyköping Kontakt
Susanne Persson susanne.persson@folkuniversitetet.se 0704935069 Jobbnummer
9714925