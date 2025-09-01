Chief GRC Officer till Morrow Bank
2025-09-01
Vill du vara med och bygga framtidens GRC funktion i en nordisk digital bank med stark tillväxt, högt förändringstempo och samhällsrelevans? Morrow Bank söker nu en affärsnära, analytisk och drivande Chief GRC Officer som vill leda och vidareutveckla bankens arbete inom governance, risk och compliance - i nära samarbete med CEO, styrelse och ledningsgrupp.
Om rollen
Som Chief GRC Officer har du det övergripande ansvaret för att etablera, utveckla och upprätthålla en robust styrnings-, risk- och regelefterlevnadsfunktion i enlighet med svenska regulatoriska krav. Rollen omfattar samtliga riskdomäner - operativa, kredit-, finansiella och strategiska - och innebär ansvar för både governance och compliance, liksom för bankens riskkontrollfunktion.
Du ansvarar även för att tillämpa och vidareutveckla bankens Risk Management Framework och säkerställa tydlig ansvarsfördelning enligt Three Lines of Defence-modellen. Som Chief GRC Officer ser du till att banken följer gällande lagar, regler och interna policies, samt att förändringar i regelverk snabbt omsätts i rutiner, processer och rapportering.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
* Har det övergripande organisatoriska ansvaret för GRC samt ansvar för vidareutveckling av avdelningen.
* Övergripande organisatoriskt ansvar för compliance-området, inklusive personalledning
* Identifiera och analysera väsentliga risker inom samtliga affärsområden
* Säkerställa riskanalyser, stresstester och kontrollsystem i linje med regelverk och intern policy
* Föreslå och följa upp riskreducerande åtgärder
* Kvalitetssäkra att risker hanteras i enlighet med regulatoriska krav, inklusive NPAP och AML
* Arbeta med governance, risk frameworks och regelefterlevnad i outsourcing och tredjepartsrelationer
* Säkerställa tydlig kommunikation kring risk både internt och externt
* Leda och vidareutveckla riskrapporteringen till ledning och styrelse
* Delta i uppföljning av interna kontroller och granskningar
Vad vi söker
Vi söker dig som har gedigen erfarenhet av ledande roller inom governance, risk och compliance inom bank eller reglerade finansiella verksamheter. Du har god kunskap om svenska bankregler, Finansinspektionens föreskrifter och EBA:s riktlinjer, och är van att arbeta i nära dialog med både ledning och styrelse.
Vi ser gärna att du har:
• Relevant akademisk examen inom ekonomi, juridik eller finans.
* Minst 7-10 års erfarenhet inom GRC-området, gärna i en ledande roll.
* Dokumenterad erfarenhet av styrelse- och ledningsrapportering.
* Gedigen kompetens inom regelverket för svensk bankverksamhet
* God förståelse för Basel III/IV, CRD/CRR, AML och GDPR.
* Förmåga att kombinera strategiskt tänk med operativ handlingskraft.
* Flytande svenska och engelska i tal och skrift.
Som person är du analytisk, kommunikativ och förtroendeingivande, med förmågan att tydligt förmedla risk- och compliancefrågor från operativ nivå upp till styrelsenivå. Du trivs i en kultur präglad av transparens, innovation och högt tempo - och du har modet att både driva förändring och utmana.
Vad vi erbjuder
Hos Morrow Bank får du möjlighet att forma och driva en modern GRC-funktion i en digital bank med höga ambitioner. Vi erbjuder en dynamisk arbetsmiljö med korta beslutsvägar, stor påverkansmöjlighet och en kultur som präglas av entreprenörsanda, flexibilitet och prestigelöshet.
Vi är etablerade i Norden och står under finansiell tillsyn, med ambitionen att växa ytterligare på den svenska marknaden.
I den här processen samarbetar Morrow Bank med Jurek och vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Marie Källström, tel. 070 751 93 43 alternativt marie.kallstrom@jurek.se
. Då urvalsprocessen sker löpande är du varmt välkommen med din ansökan så snart som möjligt via www.jurek.se.
Om bolaget
Morrow Bank är en pan-nordisk aktör som grundades i Norge 2014 och har idag ca 65 anställda i Norden, med utlåningsverksamhet i Norge, Finland och Sverige. Bolaget står under Finansinspektionens tillsyn och bolaget förväntas inom kort vara noterat på Nasdaq Stockholm Main Market. Ersättning
