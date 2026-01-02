Chief Architect till MaintMaster!
A Hub AB / Datajobb / Linköping Visa alla datajobb i Linköping
2026-01-02
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos A Hub AB i Linköping
, Mjölby
, Finspång
, Motala
, Norrköping
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i ett internationellt växande produktbolag där du får ett övergripande ansvar för mjukvaruarkitekturen som påverkar hundratals industrier världen över? Söker du en roll där du kombinerar strategiskt arbete, teknik och affär i en kultur som genomsyras av expertis och innovation? Då kan du vara den vi söker!
Nu söker vi en Chief Architect som vill vara med att stärka upp MaintMasters arkitekturstyrning!
OM ROLLEN
Som Chief Architect kommer du att arbeta tillsammans med våra tvärfunktionella utvecklingsteam, både i Linköping och internationellt. Fokus är att förbättra vad vi utvecklar i vardagen, hur vi utvecklar det och generellt hur vi arbetar med allt som rör mjukvaruutveckling på MaintMaster. Du kommer också att arbeta nära vår CPO och CTO samt spela en nyckelroll i att definiera och vägleda teamen mot vår övergripande produktvision.
På MaintMaster kommer du arbeta med den senaste teknologin inom områden som IoT, AI, maskininlärning och SaaS, men (överraskning!) även till viss del med legacy. Det kan handla om äldre kod som behöver hållas igång på bästa möjliga sätt eller successivt transformeras, givet vad som är möjligt kontra önskvärt. Beroende på omfattning, användarbehov och kodens tillstånd kommer du vara en viktig beslutsfattare i hur vi designar vår mjukvara och löser de utmaningar som uppstår!
Att utveckla mjukvara på MaintMaster
MaintMaster tror starkt på lagarbete, vilket innebär att nästan alla är knutna till ett tvärfunktionellt utvecklingsteam. Agila arbetssätt uppmuntras starkt; att misslyckas ses som lärande. Vi vill arbeta med de senaste språken, verktygen och ramverken samt strävar hela tiden mot att komma ännu närmare fullständig kontinuerlig leverans.Publiceringsdatum2026-01-02Kvalifikationer
För att passa och trivas i rollen tror vi att du känner igen dig i följande:
En relevant universitetsutbildning eller motsvarande kunskaper inom mjukvaruutveckling
Bekväm med att arbeta med både front-end och back-end, databaser och relaterad infrastruktur
Strategiskt tankesätt
Du brinner för att hjälpa team att lyckas
Dokumenterad ledarskapsförmåga, men inte nödvändigtvis personalansvar
Utmärkt kommunikativ förmåga
Mycket goda kunskaper i både svenska och engelska
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av moderna CI- och CD-lösningar
Erfarenhet av AI, maskininlärning och/eller Business Intelligence
Erfarenhet av att arbeta i B2B-SaaS-verksamheter
VEM ÄR DU?
Vi tror att du är en utmärkt kommunikatör och ledare med en stark bakgrund inom mjukvaruutveckling och arkitektur. Du kan lyfta blicken från det enskilda problemet och ta ett strategiskt grepp om vad som utvecklas och hur det utvecklas, med det önskade resultatet i åtanke. Du kan balansera mellan vad som behövs nu och senare, samt mellan vad som är möjligt och vad som är perfekt. Du har ett genuint engagemang för agila arbetssätt och samarbetar enkelt med alla - från ledningsgrupp till produktägare, UX-designers och utvecklingsteam på flera kontinenter. Du är varken en "PowerPoint-arkitekt" eller någon som gräver ner sig i kodbasen på detaljnivå och jobbar ensam för att lösa problem.
På MaintMaster sysslar vi med produktutveckling, inte projekt. Det innebär att kvalitet inte skjuts upp till senare utan vi bygger både team och produkter som ska hålla över tid. Du har alltid ögonen på produkten, kodbasen och processerna för att säkerställa att kvaliteten finns där den ska vara, men också på vad teamen behöver från dig för att lyckas.
VI ERBJUDER
På MaintMaster får du en nyckelroll i ett snabbväxande SaaS-bolag med globala ambitioner. Du får arbeta med en produkt som är avgörande för kundernas operativa effektivitet och du gör det tillsammans med ett kompetent, engagerat och hjälpsamt team.
Du erbjuds även:
En kultur präglad av innovation, ansvar och laganda
En internationell miljö med stark lokal förankring
Flexibla arbetsformer med god balans mellan arbete och fritid
Kontinuerlig kompetensutveckling (fyra timmar kompetensutveckling per vecka)
Möjlighet att arbeta på distans 1-2 dagar per vecka
OM MAINTMASTER
MaintMaster är en ledande leverantör av moderna molnbaserade lösningar för underhållshantering (CMMS), produktionseffektivitet (OEE) och handlingsbara insikter. Vårt system hjälper över 600 industrikunder i cirka 40 länder att minimera stillestånd, förlänga maskinlivslängd och förbättra produktivitet.
Vi är ett snabbväxande bolag med huvudkontor i Linköping och kontor i ytterligare fem länder. Med cirka 80 medarbetare och en stark företagskultur präglad av samarbete, domänexpertis och en användarcentrerad filosofi är MaintMaster en nyckelspelare inom Industry 4.0.
MaintMaster är en viktig del av våra kunders framgång - nu kan du bli en viktig del av oss!
ÖVRIGT
Placering: På MaintMasters kontor i centrala Linköping
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Anställning: Anställning direkt hos MaintMaster. A-hub hjälper till med rekryteringsprocessen och vid eventuella frågor kontakta Sebastian Dejler på sebastian@a-hub.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare A Hub AB
(org.nr 559177-9656), https://a-hub.se Arbetsplats
A-hub Kontakt
Isabella Kvist isabella@a-hub.se Jobbnummer
9667173