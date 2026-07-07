Chefsstöd till Jägersrohälsan
Jägersrohälsan AB / Administratörsjobb / Malmö Visa alla administratörsjobb i Malmö
2026-07-07
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På Jägersrohälsan i Malmö driver vi en vårdcentral med höga ambitioner för patientupplevelse, tillgänglighet och arbetsmiljö. Vi arbetar teambaserat, med kontinuitet och ett tydligt fokus på att göra vården enkel, trygg och tillgänglig för patienten. Vi verkar på uppdrag av Region Skåne, men vill samtidigt utveckla hur primärvård kan bedrivas i praktiken.
Hos oss svarar riktiga människor i telefon, vi ringer tillbaka när det passar patienten och vi använder digitala verktyg där de faktiskt förbättrar vården. Kort sagt – vi utmanar invanda arbetssätt där det skapar värde.
Sedan starten hösten 2023 har Jägersrohälsan vuxit snabbt och etablerat sig som en av Malmös högst rankade vårdcentraler i Nationella Patientenkäten. Verksamheten omfattar idag vårdcentral, filial i centrala Malmö, BVC och barnmorskemottagning. Nästa steg är fortsatt tillväxt i Malmö!Publiceringsdatum2026-07-07Om tjänsten
I rollen som chefsstöd har du en central funktion i verksamheten och arbetar nära verksamhetschefen med både operativt och administrativt stöd. Rollen är bred och omfattar bland annat personalplanering, schemaläggning, administration, uppföljning samt kvalitetssäkring i våra verksamhetssystem.
Du ansvarar för att planera och administrera bemanningen, hantera tidrapporter och bidra till en effektiv resursplanering utifrån verksamhetens behov. Som systemadministratör ansvarar du även för behörigheter, användarstöd och administration i våra verksamhets- och journalsystem samt fungerar som kontaktperson gentemot systemleverantörer och interna stödfunktioner.
Rollen innebär många kontaktytor där du är ett viktigt stöd för både chefer och medarbetare. Du arbetar självständigt, tar ansvar för att utveckla och effektivisera administrativa processer och bidrar till gemensamma arbetssätt som skapar struktur och kvalitet i verksamheten.
Hos oss arbetar alla yrkesgrupper tillsammans med patientens bästa som gemensam drivkraft. Vi tror på ett nära samarbete där administration, ledning och vård kompletterar varandra för att skapa en modern, effektiv och välfungerande verksamhet. Genom struktur, engagemang och ett lösningsorienterat arbetssätt bidrar du till att skapa bästa möjliga förutsättningar för både medarbetare och patienter.
Du ansvarar för att:
Ge administrativt stöd till verksamhetschef och ledningsfunktion
Planera och administrera bemanning, schemaläggning och tidrapporter
Administrera behörigheter och fungera som systemadministratör i verksamhetens IT- och journalsystem
Säkerställa kvalitet i registreringar, uppföljning och övrig personaladministration
Vara ett stöd för chefer och medarbetare i administrativa frågor och systemanvändning
Delta i utveckling och effektivisering av administrativa processer och arbetssätt
Samverka med verksamhetens olika yrkesgrupper för att skapa en välfungerande organisation
Din kompetens:
För oss är det en självklarhet att vi hjälps åt för att nå våra gemensamma mål. Därför söker vi dig som är strukturerad, serviceinriktad och lösningsorienterad med ett stort eget driv. Du arbetar självständigt, tar ansvar för dina arbetsuppgifter och har samtidigt en god samarbetsförmåga. Du trivs i en varierad roll där du hanterar flera parallella processer och har lätt för att prioritera när tempot är högt.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av administrativt arbete inom hälso- och sjukvård, personalplanering och schemaläggning samt god systemvana. Erfarenhet av PMO, Lissy, PASiS och andra verksamhets- eller personalsystem är ett krav. Det viktigaste för oss är dock att du har ett intresse för digitala arbetssätt, ett utvecklingsorienterat förhållningssätt och en vilja att bidra till en effektiv och välfungerande verksamhet.
Du måste dela våra värdegrunder avseende patientsäkerhet, tillgänglighet, integritet, smittskydd och akutberedskap.Kvalifikationer
Erfarenhet av PMO, Lissy och Pasis
Meriterande:
Erfarenhet av personalsystemen Planday och HaileyHR
Erfarenhet av privat driven vårdcentral inom Region Skåne
Erfarenhet av att arbeta som systemadministratör
Vi erbjuder:
En arbetsmiljö präglad av prestigelöshet, engagemang och gemensamt ansvar
Möjlighet att aktivt delta i verksamhetens utveckling
Värdegrunder vi som vårdgivare efterlever och du som sjukvårdspersonal kan vara stolt över
Kollektivavtal och friskvårdsbidrag
Anställning
Tjänsten är på heltid med 6 månaders provanställning. Start 1 augusti eller senare enligt överenskommelse.
Vi tillämpar löpande rekrytering så vänta inte med din ansökan.
Individuell lönesättning.
Bakgrundskontroller
Vi uppskattar om du noggrant ser över ditt CV innan du skickar in din ansökan. Som en del av vår rekryteringsprocess genomgår slutkandidater en bakgrundskontroll i samarbete med 2Secure för att säkerställa en trygg och rättvis rekryteringsprocess.
Referenstagning är också en del av rekryteringsprocessen, och vi önskar att du lämnar minst två referenser, varav minst en ska vara från en tidigare chef.
Vid anställning krävs även att ett utdrag ur misstanke- och belastningsregistret lämnas in senast första arbetsdagen.Kontaktuppgifter för detta jobb
Har du frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss!
Rebecka De Geer Paci, HR-Generalist Telefon: 076-317 60 88
Jessica Nilsson, Verksamheteschef Telefon: 076-888 90 98 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jägersrohälsan AB
(org.nr 559199-6722)
Derbyvägen 6 E (visa karta
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212 35 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Rebecka De Geer Paci rebecka@maccab.se 0763176088 Jobbnummer
9995349