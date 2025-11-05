Chefsstöd i Västra Frölunda
2025-11-05
Dina arbetsuppgifter
Konsulten kommer att arbeta nära den aktuella chefen och fungera som ett professionellt bollplank i den pågående situationen. Det innebär att analysera nuläget, identifiera kommunikativa och relationella hinder, och ge stöd i att utveckla strategier för konstruktiv dialog och konflikthantering. Arbetet kan även innefatta handledning kring ledarskap, återkoppling och teamdynamik. Uppdraget sker delvis på distans men kräver fysiska möten i Västra Frölunda.Kvalifikationer
Skallkrav:
Minst 3 års sammanlagd erfarenhet i en ledande/chefsbefattning.
Dokumenterad erfarenhet av att hantera konflikter mellan chef och medarbetare.
Förmåga att snabbt skapa förtroende och bygga en god relation till uppdragsgivaren.
Mycket god förmåga att uttrycka sig på svenska, både muntligt och skriftligt.
Tillgänglig för start senast 17 november 2025. Dina personliga egenskaper
En tydlig och trygg person som kan skapa förtroende och stödja chefen i en komplex situation.
Lyhörd, reflekterande och pedagogisk med god förmåga att anpassa handledningen till individens behov.
Villkor
Omfattning: Deltid enligt överenskommelse.
Period: 2025-11-17 till 2026-06-30.
Plats: Västra Frölunda, delvis på distans.
Ersättning: Timarvode i SEK.
Förlängning: Möjlig.
Tidbegränsning: Inget tidlås.
Språkkrav: flytande i svenska.
Om du är en erfaren handledare eller coach med god förståelse för ledarskap och konflikthantering, och vill bidra till att stärka en chefs förmåga att leda genom tydlig kommunikation - skicka in din ansökan snarast! Sista svarsdatum: 2025-11-07.
Bifoga CV i Word-format. CV:t ska tydligt visa att du uppfyller de krav som ställs i uppdraget. Vi arbetar med ett anonymt upplägg - uppdragsgivaren presenteras först i ett senare skede.
