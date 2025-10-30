Chefssekreterare
Vi söker en serviceinriktad, drivande och lösningsorienterad chefssekreterare till Länssjukhuset i Kalmar.
Som chefssekreterare får du en central och varierande roll där du stöttar sjukhuschefen i det dagliga arbetet, och du gillar omväxlingen i att hantera såväl akuta som planerade ärenden.
Rollen innebär både administrativa och strategiska arbetsuppgifter där du kan påverka och bidra till en förbättrad verksamhet. Arbetet omfattas främst av varierande administrativa uppgifter där du ansvarar för att säkerställa en effektiv planering med ett tätt samarbete med ledningen på sjukhuset.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar samordning och planering med exempelvis dokumentation, mötesadministration och protokollskrivning. I rollen ingår även koordinering av sjukhusgemensamma aktiviteter genom att förbereda, samordna och assistera vid genomförande. Vidare kan dina arbetsuppgifter handla om att ta fram underlag och skapa informations- och kommunikationsmaterial.
Om dig
Vi söker dig som har en eftergymnasial utbildning med administrativ inriktning eller annan utbildning som bedöms likvärdig. Vi ser gärna att du har erfarenhet av liknande arbete.
Som person är du engagerad, strukturerad och kan organisera ditt arbete självständigt på ett effektivt sätt samtidigt som du har förmåga att samarbeta med olika personer och yrkesprofessioner. Du behöver vara lyhörd med fokus på service där du strukturerar flera parallella arbetsuppgifter.
Vidare har du förmågan att hantera känslig information på ett professionellt sätt med hög integritet. Du behöver ha god datavana och god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Din framtida arbetsplats
Du kommer att ingå i basenheten sjukhusgemensamt på Länssjukhuset i Kalmar med nära samarbete med andra administrativa stödfunktioner, där cirka 35 medarbetare arbetar med uppdrag inom bland annat personalfrågor, arbetsmiljö, uppföljning av resultat och ekonomi, digitalisering, tillgänglighet, patientavtal, kvalitet och patientsäkerhet. Tillsammans arbetar vi för att uppnå vår vision "God och säker vård när och där den bäst behövs".
Länssjukhuset i Kalmar är ett av tre sjukhus i Kalmar län. Sjukhuset är ett akutsjukhus med specialistvård, förlossningsvård och BB. Här arbetar drygt 2300 personer för att erbjuda god vård och hög patientsäkerhet till länets invånare. Våra medarbetares ständiga utvecklingsarbete gör att vi når goda resultat i flera olika nationella mätningar. Sjukhuset ligger nära Kalmar centrum och Kalmarsund.
Region Kalmar län ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Vi är över 7 000 medarbetare som alla jobbar tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Hos oss får du många förmåner och ett av Sveriges bästa kollektivavtal. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete - varje dag.
Region Kalmar län erbjuder alla medarbetare en anställning på 100%. Om du arbetar deltid men önskar arbeta heltid kan utökning av tjänst erbjudas vid annan arbetsplats.
Vi vill att du bifogar CV, personligt brev och för tjänsten relevanta utbildningsbevis till din ansökan. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat.
