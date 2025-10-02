Chefsmekaniker/ Teknisk chef
Hyrpersonal Sverige Executive rekrytering söker för kunds räkning en driven och kompetent Chefsmekaniker/ Teknisk chef till kundens bageri i Malmö. I denna roll erbjuds du en kvalificerad och utvecklande tjänst med många kontakter, både externt och internt. Du kommer att arbeta i ett marknadsledande företag på europeisk basis med stöd från en amerikansk organisation.
Som Chefsmekaniker/ Teknisk chef kommer du att vara övergripande ansvarig för såväl maskinpark som fastighet på bageriet i Malmö. Du kommer att vara delaktig i att utveckla hela bageriet, från stora till små utvecklingsprojekt. Ditt arbete kommer att synas och du kommer att ha stor rörelsefrihet att driva din verksamhet framåt i samråd med bagerichefen och företagets ledningsgrupp.
Huvudsakliga ansvarsområden:
* Skapa en långsiktig underhållsstrategi
* Optimera underhållsresurserna och säkra en stabil driftssäkerhet
* Budget- och resultatansvar inom ansvarsområdet
* Driva förbättringsarbeten tillsammans med övrig produktionsledning
* Ansvara för investeringar och ombyggnationer i samråd med platschef
* Ha personalansvar
Erfarenheter och Kvalifikationer:
Vi söker dig med en produktionsteknisk bakgrund, företrädesvis med erfarenhet från process-, livsmedels- eller läkemedelsindustrin. Du bör ha en teknisk utbildning på högskolenivå eller motsvarande. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av anläggningsansvar och elbehörighet.
Vi ser gärna att du har dokumenterade ledarskapserfarenheter samt kunskap om arbetsmiljölagstiftning och kollektivavtal. Erfarenhet från UH-System är också mycket välkommet.
Som person har du förmågan att se helheten och är beredd att ingripa där det behövs. Du kan delegera arbetsuppgifter på ett naturligt och strukturerat sätt och uppfattas av andra som rättvis. Du bör kunna kommunicera obehindrat på affärsengelska och vara en skicklig användare av Office-paketet.
Din framgång i rollen kommer från din förståelse för kundernas verksamhet och behov samt din förmåga att anpassa lösningar.
Om du är redo att ta nästa steg i din karriär som Chefsmekaniker/ Teknisk chef och vara en viktig del av ett framgångsrikt team, så vänta inte med att skicka in din ansökan!
