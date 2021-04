Chefsingenjörer till Verksamhetsområde Logistik - Försvarets Materielverk - Logistikjobb i Stockholm

Prenumerera på nya jobb hos Försvarets Materielverk

Försvarets Materielverk / Logistikjobb / Stockholm2021-04-13Vi upphandlar, utvecklar och levererar materiel och tjänster till det svenska försvaret. I vår vision "Rätt materiel för ett starkare försvar" ryms vårt arbete och våra leveranser till Försvarsmakten av allt från helikoptrar, ubåtar, GRIPEN-flygplan och snörade kängor till kompasser, radarstationer, pansarterrängbilar och kuddar. Bredden i vårt uppdrag ger dig möjligheten att jobba med spännande innehåll, människor och projekt.2021-04-13Verksamhetsområde Logistik (VerkO Log) har som uppgift att leverera tjänster kopplat till logistikområdet samt att leverera materiel inom områdena fältförplägnad, sjukvård, soldatutrustning, generella underhållsutrustningar och logistikledningssystem. Verksamheten bedrivs i nära samarbete med svensk och utländsk industri, andra verksamhetsområden inom FMV samt Försvarsmaktens staber och förband.För materielanskaffning inom VerkO Log har Systemledningen ansvar för den tekniska utformningen av materielen. I det ingår att säkerställa att teknisk samfunktion mellan de olika materielsystemen uppnås. Dessutom är Systemledningen ytterst ansvarig för att den materiel VerkO Log levererar till Försvarsmakten är rätt utformad och säker för människa och miljö vid användning. Vid Systemledningen sammanhålls även internationell verksamhet samt forskning och utveckling inom logistikområdet.Systemledningens roll är strategisk och framåtriktad vilket kräver god förmåga till analys och förståelse av trender och teknikutveckling så att rätt stöd kan lämnas till Försvarsmaktens utvecklingsarbete.Genom denna annons söker VerkO Log Chefsingenjörer, vilken är en mer senior ingenjörstjänst inom organisationen. Inom systemledningen arbetar Chefsingenjören med den inom logistikområdet samlade mängden tekniska system och dess samfunktion, beroenden, strukturer samt framtida utveckling och kostnader. Chefsingenjören bistår både Teknisk Chef och tekniskt designansvariga med att säkerställa att faktorer som tid, kostnad, kvalitet och möjligheter till genomförande uppnås.Som Chefsingenjör ger du stöd till teknisk designansvarig gällande materielanskaffning då du bland annat granskar dokumentation kopplat till teknisk design och designverksamhet och deltar i utredningar och verksamhetsutvecklande arbeten kopplat till detta. Chefsingenjören arbetar även med att bevaka och medverka i hanteringen av avvikelser och händelserapporter, stödja vid beredning av kommande upphandlingar inom materielområdet och att delta i, och sammanhålla studieverksamhet och aktiviteter kopplat till forskning och utveckling inom ansvarsområdet Logistik. Därtill utgör du som Chefsingenjör beredningsstöd av till exempel remisser och särskilda utredningar, du medverkar vid långsiktig planering av logistikområdets framtida materielbehov och deltar i Försvarsmaktens planeringsarbete. Utöver det deltar du även i revisionsverksamhet och stödjer FMV:s interna verksamhet med ämneskompetens.Arbetet innebär många kontaktytor främst inom FMV och Försvarsmakten, men även med leverantörer och andra myndigheter samt organisationer, både nationellt och internationellt. Resor såväl inom Sverige som utomlands ingår i arbetet.Vi söker dig somDu har en civilingenjörsexamen, annan relevant högskolebakgrund, alternativt militär officersutbildning (OF-3 eller högre), eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt. Det är meriterande med utbildning i systemutformning, konfigurationsledning, kravhantering och kravspecifikationsarbete, likaså om du är certifierad (ASEP/CSEP) enligt internationell standard.För den här befattningen behöver du ha erfarenhet av tekniskt systemarbete och systemutformning och det är meriterande om du har erfarenhet från FMV och/eller Försvarsmaktens materielprocess omfattande arbete med definition och kravställning av nya militära system. Vi ser det som positivt om du har erfarenhet av ILS och teknisk dokumentation och har du även erfarenhet av systemsäkerhetsarbete kommer du ha nytta av det i tjänsten. Har du i arbetet haft kontakt med kunder och/eller leverantörer är det meriterande, likaså erfarenhet av arbete inom statlig förvaltning. Det är också värdefullt om du har kunskap inom något av områdena fältförplägnad, sjukvård, soldatutrustning, generella underhållsutrustningar och logistikledningssystem.Du har en personlig mognad och tar egna initiativ. Vi tror också att du är analytisk med förmåga till helhetssyn. Du arbetar bra i grupp, är självgående och tar ansvar för dina arbetsuppgifter. För oss är rätt person viktigt varför vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.I denna roll krävs att du har goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift samt god datorvana.Vi erbjuder digPå FMV är du med och bidrar till att göra Sverige och världen säkrare. Vi sätter värde på ömsesidigt förtroende och på ett hållbart arbetsliv. Därför erbjuder vi alla våra anställda ett brett utbud av utbildningar, kompetensutveckling och träning.Tjänsten är placerad i Stockholm med kontor på Gärdet.Vill du vara med och utveckla framtidens försvar?Sök tjänsten via FMV:s webbplats. Vi vill ha dina ansökningshandlingar på svenska. Våra fackliga företrädare är Per Andersson (Saco-S), Peter Boström (OFR/S), Paul Sandin (OFR/O) och Peter Andersson (Seko). Alla nås på telefon 08-782 4000 (FMV Växel).Vid frågor ber vi dig kontakta Mats Gustafsson, Chef Systemledning Logistik på telefon 08-782 40 00.Sista ansökningsdag är 2021-05-02.Välkommen med din ansökan.FMV finns för landet, i många delar av landet. Som medarbetare hos oss får du både en trygg och utmanande anställning och ett stort eget ansvar. För att jobba hos oss behöver du vara svensk medborgare och genomgå en säkerhetsprövning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Vi tillämpar provanställning och som anställd kommer du att krigsplaceras utifrån totalförsvarets behov. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via FMV:s webbplats eller via vår registratur.Vi har redan gjort vårt medieval, därför undanber vi oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificeratIndividuell lönesättning.Sista dag att ansöka är 2021-05-02Försvarets Materielverk5689339