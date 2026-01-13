Chefsingenjör till soldatutrustning skydd
2026-01-13
Vill du arbeta med att se till att Försvarsmaktens soldater har rätt utrustning i rätt tid? Nu söker vi en chefsingenjör till enheten för Soldatutrusning skydd. I nära samarbete med kollegor får du möjlighet att påverka projekt som stärker Försvarsmaktens och Sveriges förmåga. Här är ditt arbete betydelsefullt i varje steg, från behov och idé till leverans och uppföljning. Publiceringsdatum2026-01-13Om tjänsten
I rollen kommer du tillhöra enheten för Soldatutrustning skydd, som har djup kompetens inom textil och skyddsutrustning. Enheten arbetar med utveckling, kvalitetssäkring och anskaffning av personlig utrustning med allt från hjälmar till kängor och uniformer.
Som chefsingenjör arbetar du självständigt med analyserande och utvecklande uppgifter inom teknisk design. Du är ett stöd till produktledaren och vägleder enhetens ingenjörer i frågor som rör kravhantering, designpåverkan och kvalitetssäkring av underlag genom hela produktens livscykel. Du har en central roll i att säkerställa att våra beslutsunderlag och tekniska specifikationer håller hög kvalitet och följer gällande riktlinjer, praxis och regler. Arbetet innebär även att bevaka omvärlden och identifiera designstyrningar som påverkar produktområdet. Du kommer ha breda kontaktytor i rollen, både internt och externt med Försvarsmakten.
Tjänsten är placerad i Stockholm. Resor förekommer i rollen.
Om dig
Vi söker dig som är civil-, högskole- eller textilingenjör, eller har motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt. Du har flerårig, aktuell och relevant erfarenhet av tekniskt systemarbete. Vi ser att du även har erfarenhet av teknisk kravställning och verifiering av krav. Du har goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har utbildning i systemutformning alternativt utbildning i konfigurationsledning, kravhantering eller kravspecifikationsarbete. Det är en fördel om du medverkat vid målsättningsarbete och kravställning av militära system och likaså om du har erfarenhet från arbete med FMV eller Försvarsmaktens materielprocess. Vi ser positivt på om du har erfarenhet av ILS och teknisk dokumentation, och även om du har erfarenhet av systemsäkerhetsarbete. Det är meriterande med erfarenhet av kontakt med kunder och/eller leverantörer, såväl som erfarenhet av projektledning. Vi ser gärna att du har relevant arbetslivserfarenhet inom textilområdet. Har du kunskaper om att tillämpa metoder för att analyser livscykelkostnader, är även det positivt.
Personliga egenskaper är av stor vikt för oss. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter och söker dig som är självgående i ditt arbete. Du har en god pedagogisk insikt samt arbetar strukturerat. Vi ser att du har en god samarbetsförmåga och är initiativtagande i din roll.
FMV - Försvarets materielverk
På FMV är du med och bidrar till att göra Sverige och världen säkrare. Vi har i uppdrag att förse det svenska försvaret med den senaste tekniken och kunskapen så att de kan försvara vårt land och våra allierade. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du vara med och utveckla och upphandla det som ibland inte existerar än. Du driver utvecklingen, hela vägen från behov till leverans. Från idé till verklighet.
Du kommer att arbeta på vårt verksamhetsområde logistikmateriel som ansvarar för materiel och tjänster inom bland annat logistikstöd, personlig utrustning och fältförplägnadssystem till Försvarsmakten.
Hos FMV erbjuds du en trygg anställning med bra förmåner:
• Kompetensutveckling och karriärmöjligheter
• Flexibel arbetstid och möjlighet till distansarbete i den mån arbetet tillåter
• Tjänstepension och friskvårdsbidrag
Läs mer om FMV som arbetsgivare och om de förmåner vi erbjuder på vår hemsida: Arbeta på FMV.
Vill du vara med och utveckla framtidens försvar? Välkommen med din ansökan senast den 3 februari.
Bra att veta
• Du ansöker genom att bifoga ditt CV, betyg och intyg på svenska.
• I ditt CV beskriver du tydligt på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter. För att skapa en mer inkluderande rekryteringsprocess ber vi dig att inte skicka personligt brev eller inkludera bild i ditt CV.
• Vi rekryterar kompetensbaserat och bedömer kandidater utifrån rollens krav på erfarenhet, kompetens och personliga egenskaper.
• Våra fackliga företrädare är SACO Ann Karlsson, OFR/S Peter Boström, OFR/O Henry Joona och SEKO Peter Andersson. Alla nås via FMV:s växel: 08-782 4000.
• Vid frågor, kontakta rekryterare Lina Sylvén på lina.sylven@fmv.se
.
För att jobba hos oss behöver du vara svensk medborgare och genomgå en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Vi tillämpar provanställning och som anställd kommer du att krigsplaceras utifrån totalförsvarets behov. Ansökningar till befattningen tas endast emot via FMV:s webbplats eller registratur. Vi har gjort vårt medieval och undanber oss därför försäljning av annons- och rekryteringstjänster.
