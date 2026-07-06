Chefsassistent/chefsstöd till VO Vårdadministration (vikariat)
Region Stockholm / Administratörsjobb / Solna Visa alla administratörsjobb i Solna
2026-07-06
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Vill du ha en nyckelroll i en av Sveriges ledande verksamheter inom graviditet, förlossning och fostermedicin? Vi söker nu en erfaren, engagerad och serviceinriktad chefsassistent som vill vara ett nära stöd till två sektionschefer inom Medicinsk enhet Graviditet och Förlossning. Här får du möjlighet att bidra till en verksamhet som bedriver högspecialiserad vård, forskning och utveckling.
Du erbjuds
ett utvecklande och omväxlande arbete med stor variation
en central roll med många kontaktytor och nära samarbete med chefer och verksamhet.
ett självständigt uppdrag med stort eget ansvar
ett engagerat nätverk av chefsstöd inom Kvinnohälsa
möjlighet till viss flexibilitet och distansarbete utifrån verksamhetens behov
en arbetsplats där arbetsglädje, hjälpsamhet och laganda värdesätts.
Självklart får du också ta del av våra generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder dig.Publiceringsdatum2026-07-06Om tjänsten
Verksamhetsområde Vårdadministration samlar Karolinska Universitetssjukhusets vårdadministrativa resurser under Stab Produktion. Här arbetar cirka 640 medicinska sekreterare, administratörer, handläggare och chefsassistenter som tillsammans bidrar till en säker, effektiv och patientnära vård.
Som sektionschefsassistent är du ett nära administrativt stöd till två sektionschefer inom medicinsk enhet Graviditet och Förlossning – en sektionschef för graviditet och förlossning samt en sektionschef för fostermedicin.
Din huvudsakliga placering är i Solna där du arbetar nära verksamheten och dess chefer. Rollen passar dig som uppskattar ett självständigt uppdrag där du får ta stort eget ansvar samtidigt som du har ett nära samarbete med ett erfaret nätverk av chefsstöd inom Kvinnohälsa. Du kommer att ha ett nära samarbete med kollegor i Huddinge och det finns möjlighet att arbeta där någon dag i veckan.
ME Graviditet och Förlossning bedriver både normal och högspecialiserad vård inom obstetrik och fostermedicin. Verksamheten ansvarar bland annat för avancerad fostermedicinsk diagnostik och behandling samt har ett nationellt uppdrag inom fosterterapi.
Tjänsten gäller ett föräldravikariat på heltid under minst ett år. Arbetstiden är förlagd dagtid, måndag till fredag.
I rollen kommer du bland annat arbeta med:
chefs- och verksamhetsstöd till två sektionschefer
läkarrapportering och jouradministration i Heroma
kalenderhantering, mötesplanering och samordning
minnesanteckningar och dokumenthantering
fakturahantering och beställningar
samordning av utbildningar, kurser och konferenser
administrativt stöd i verksamhetsutveckling och förbättringsarbete
lägga in mottagningsschema för läkare i TakeCare.
Vi söker dig som
har erfarenhet av kvalificerat administrativt arbete och trivs i en självständig roll
är strukturerad, noggrann och har god prioriteringsförmåga
är självgående, tar initiativ och ligger steget före
har lätt för att samarbeta och skapa goda relationer
har ett professionellt, positivt och lösningsorienterat förhållningssätt
trivs med att arbeta både operativt och utvecklingsinriktat.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.KvalifikationerKvalifikationer
Utbildning till medicinsk sekreterare/vårdadministratör eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
Erfarenhet av administrativt arbete
Mycket goda kunskaper i svenska, i såväl tal som skrift
God datorvana
Erfarenhet av att arbeta i Heroma
Meriterande:
Erfarenhet av arbete som chefsassistent, chefsstöd eller liknande administrativ roll inom hälso- och sjukvård
Erfarenhet av Raindance, Clockwork, Centuri, EK, TeleQ eller liknande system
Viss erfarenhet av att arbeta i TakeCare
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. Här kan du läsa mer om rekryteringsprocessen och om vilka kontroller som utförs på Karolinska.
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. Läs mer om vad det innebär här.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.
Du kan läsa mer om vårt uppdrag inom vård, forskning och utbildning här.
Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
Läs gärna mer om oss på karolinska.se och följ oss på sociala medier! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016), https://www.regionstockholm.se/jobb/lediga-jobb/
Eugeniavägen 18 C (visa karta
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171 64 SOLNA Arbetsplats
Karolinska Universitetssjukhuset, Stab Produktion Kontakt
Therese Glysing-Söderberg therese.glysing-soderberg@regionstockholm.se 0812362584 Jobbnummer
9992897