Poolia Sverige AB / Administratörsjobb / Göteborg2021-04-13Har du erfarenhet av en roll som chefsadministratör, chefsassistent eller liknande? Är du positiv och serviceinriktad och vill arbeta i ett stort globalt bolag? Då har vi rollen för dig! Just nu söker vi en chefsadministratör till Enterprise IT Services på SAAB i Göteborg. Konsultuppdraget är på heltid med start 26 april och sträcker sig fram till årskiftet med goda möjligheter till anställning hos vår kund. Sök rollen idag då plasten kan komma att fyllas innan sista ansökningsdagen!2021-04-13Vår kund söker en chefsadministratör/koordinator som ska agera högerhand till chefen för Enterprise IT Services inom Group IT. Uppdraget ställer krav på god förmåga att kunna arbeta självständigt med varierande administrativa arbetsuppgifter. Du kommer huvudsakligen arbeta med;Support till chefen för Enterprise IT Services och övriga i ledningsgruppen.Ledning och koordinering av projekt/aktiviteter inom Enterprise IT Services.Bygga nätverk, vara teamets naturliga nav, förlängda arm och "first point of contact".Förbereda och sammanställa presentationsmaterial och olika rapporter.Boka/koordinera möten, resor och konferenser.Du arbetar kontorstider.Vem är du?Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och säker dig som är driven, engagerad och positiv. Du ska gilla att hjälpa andra och ta stort ansvar för dina uppgifter, där du strukturerar upp och driver dom i mål. Vi tror också att du har lätt att anpassa sig till ändrade omständigheter och växla upp när det behövs. I övrigt önskar vi att du har;Minst två års erfarenhet inom administration och chefsstöd eller liknande roller.Goda kunskaper inom Microsoft Office-paketet.Goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift.Vi ser det meriterande om du har erfarenhet av systemen Hansa, Workday/IMAS, SmartID, ServiceNow, IT Serviceportalen eller Antura.Om verksamhetenSom konsult får du möjligheten att utveckla din kompetens och utöka ditt kontaktnätverk. Vid din sida har du en konsultchef som agerar bollplank och stöttar dig i att lyckas på ditt uppdrag. Vi vill att du ska trivas som konsult på Poolia och självklart omfattas din anställning på Poolia av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension samt företagshälsovård. Friskvårdbidrag och benefitpaket är självklara förmåner!Varaktighet, arbetstidHeltid TillsvidareFast lönSista dag att ansöka är 2021-04-30Poolia Sverige AB5689165