Chefläkare till Centrala patientsäkerhetsteamet
Region Västmanland / Läkarjobb / Västerås Visa alla läkarjobb i Västerås
2026-03-19
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västmanland i Västerås
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige
Vi söker en chefläkare med stort intresse och engagemang för patientsäkerhetsfrågor som tillsammans med oss vill utveckla regionens patientsäkerhetsarbete. Stämmer detta in på dig så kanske det är dig vi söker.Publiceringsdatum2026-03-19Dina arbetsuppgifter
I rollen som chefläkare verkar du för att främja en god patientsäkerhetskultur och du företräder patientsäkerhetsfrågor både i regionala och nationella sammanhang. Tillsammans med dina kollegor i teamet och verksamhetsansvariga bedömer du vårdskador och med din sakkunskap är du ett stöd till verksamhetscheferna i deras arbete med riskhantering och vårdskadeärenden. Du är den som ansvarar för anmälningsskyldigheten enligt lex Maria. Du utbildar andra i systematiskt patientsäkerhetsarbete och informerar organisationen om myndighetskrav och övriga riktlinjer rörande patientsäkerhet.
Om arbetsplatsen
Det centrala patientsäkerhetsteamet har det övergripande ansvaret för att säkerställa och följa upp vårdgivarens ansvar för patientsäkerheten i Region Västmanland. Regionens övergripande målsättning är att bedriva patientsäker vård, att minimera risker och begränsa antalet vårdskador. Teamet lägger stor vikt vid arbete med utbildningsinsatser och stöd till verksamheterna för att främja en säker vård av hög kvalitet och god patientsäkerhetskultur.
Vårt team består av chefläkare, chefsjuksköterska, systemförvaltare och patientsäkerhetssamordnare. Enheten är organiserad inom den medicinska staben i Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Den medicinska staben är en del av Hälso- och sjukvårdsförvaltningens centrala ledningsresurs. Vi har nära kontakt med övriga områden inom förvaltningen och vårdverksamheterna.
Vi erbjuder dig
• Möjlighet att påverka patientsäkerheten inom regionen och även nationellt
• Möjlighet att kombinera kliniskt arbete med rollen som chefläkare
• Möjlighet att sprida kompetens och engagemang för patientsäkerhetsfrågor
Mer om dina förmåner finner du här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/dina-formaner/ Kvalifikationer
Du som söker är legitimerad läkare med specialistutbildning samt har lång erfarenhet av klinisk verksamhet. Du har också erfarenhet från arbete där patientsäkerhet har varit i fokus och har ett starkt engagemang för patientsäkerhetsfrågor. Chefserfarenhet och forskningserfarenhet ser vi som meriterande. Du har god kännedom om och lång erfarenhet av arbete inom Region Västmanland.
Din erfarenhet och dina kunskaper är viktiga, men vi lägger även stor vikt vid dina personliga egenskaper. Eftersom rollen innebär många kontakter såväl internt som externt, behöver du ha en god förmåga att skapa och underhålla relationer med andra. I samarbeten har du förmågan att skapa engagemang och delaktighet kring patientsäkerhetsarbetet. Du har förmågan att analysera och bedöma skriftliga underlag och du kan ta fram egna dokument av hög kvalitet. Om du är utvecklingsinriktad så kommer du trivas hos oss.
Anställningsvillkor
Dagtid. Tidsbegränsat förordnande på 4 år med möjlighet till förlängning. Placering vid Centrala Patientsäkerhetsteamet, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Tillsvidareanställning i din grundanställning kvarstår under förordnandet och kliniskt arbete 50% i grundprofessionen ingår i tjänsten. Önskat tillträde snarast.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 5 april 2026.
• När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
• Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
• Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om regionens rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/att-soka-jobb-i-region-vastmanland/
Intervjuer är planerade att ske på plats i Regionhuset ingång 4 vecka 16.
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: https://www.instagram.com/regionvastmanland/
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter.
Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här.
Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor - där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar.
Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt.
Vi tackar nej till dig som säljer alla slags rekryteringstjänster Ersättning
Ind lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-04-05 Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Region Västmanland
(org.nr 232100-0172), https://regionvastmanland.se Arbetsplats
Region Västmanland Kontakt
Chefläkare och verksamhetschef
Johan Nordmark johan.nordmark@regionvastmanland.se 021-17 46 41 Jobbnummer
9806216