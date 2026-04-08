Chef- Bosocialt och Avtalsförvaltning
2026-04-08
För vår kunds räkning söker vi just nu en Chef till avdelningen Bosocialt och Avtalsförvaltning. Uppdraget är på heltid och förväntas starta 2026-05-18 och pågå till och med 2027-05-18. Detta är ett föräldravikariat.
Om uppdraget Vi söker en erfaren konsult som under en föräldraledighet ska axla rollen som chef för bosocialt och avtalsförvaltning hos vår kund.
I rollen har du ett övergripande ansvar för att leda och utveckla arbetet inom bosociala frågor, hyresjuridiskt stöd, avtalsförvaltning samt verksamhetsnära stöd. Du sätter riktning, skapar struktur och säkerställer effektiva arbetssätt inom ansvarsområdet.
Dina huvudsakliga ansvarsområden innefattar:
Säkerställa stabil drift under perioden
Genomföra prioriterade utvecklingsinitiativ
Bibehålla och utveckla teamstruktur
Leverera enligt budgetmål
Strategiskt leda och utveckla verksamheten inom bosociala frågor, hyresjuridik och avtalsförvaltning
Säkerställa effektiva arbetssätt och tydlig styrning
Budget- och resultatansvar
Leda, coacha och utveckla underställda chefer och medarbetare
Initiera och driva utvecklings- och förbättringsprojekt
Bidra till verksamhetens övergripande mål och delta i ledningsgrupp
Du har personalansvar för cirka 10 medarbetare, varav 3 underställda chefer.
Övrigt: Start: 2026-05-18 Slut: 2027-05-18 Omfattning: 100% Placering: Stockholm, mestadels av arbetet ska utföras på plats.
Om dig Vi söker dig som uppfyller nedan obligatoriska krav:
Du har relevant akademisk utbildning, exempelvis inom juridik, fastighetsförvaltning eller ekonomi, eller annan utbildning som vi bedömer likvärdig
Har minst 5 års erfarenhet av ledarskap med personalansvar
Har minst 3 års erfarenhet av att leda chefer
Har minst 5 års erfarenhet av förändrings- eller utvecklingsarbete i större organisation
Har god kunskap om hyresjuridik och relevant lagstiftning kopplad till bostadsförvaltning
Har god förståelse för fastighetsförvaltningens processer och villkor
Har minst 5 års erfarenhet av verksamhetsstyrning, budget och uppföljning
Det är meriterande om du även uppfyller följande krav:
Kunskap om avtalsförvaltning, bosociala frågor eller arbete med störningsärenden och trygghetsfrågor.
Önskade personliga egenskaper:
Vi söker dig som är strategisk och har ett helhetsperspektiv. Du är en trygg ledare som kan skapa tydlig riktning och leda genom andra. Du har god samarbetsförmåga och bygger förtroendefulla relationer, samtidigt som du är tydlig i din kommunikation och i ditt beslutsfattande. Du arbetar strukturerat och har en god analytisk förmåga samt drivs av att utveckla och förbättra verksamheter.
Ansökan Låter uppdraget intressant? Skicka in din ansökan snarast då urvalsarbetet och intervjuer kommer ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Du ansöker enkelt genom att skicka in ditt CV samt svara på några frågor. De kandidater som bäst matchar rollen kommer telefonintervjuas och sedan bli kallade till en intervju hos oss på Devotum. Nästa steg är en intervju hos vår kund. Referenstagning är en del av processen.
Har du några frågor om uppdraget är du välkommen att höra av dig till ansvarig Konsultchef Vanessa Tummings på 072-897 82 65 eller vanessa.tummings@devotum.se
Känn dig trygg som konsult hos Devotum Som konsult hos Devotum har du möjlighet att välja om du vill fakturera genom ditt eget bolag eller bli direkt anställd hos oss. Som anställd hos Devotum erbjuds du alltid schyssta villkor enligt kollektivavtal (Almega) som bland annat innefattar friskvårdsbidrag, tjänstepension och försäkringar.
Hos oss är varje konsult viktig och våra konsultchefer finns alltid till hands för att ge dig den support och vägledning du behöver under hela uppdragsperioden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-14
Arbetsgivare Devotum AB
https://karriar.devotum.se
Birger Jarlsgatan 36 (visa karta
)
114 29 STOCKHOLM Arbetsplats
