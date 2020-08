Chef till Kulturskolan - Hjo kommun, Barn- och utbildning - Pedagogchefsjobb i Hjo

Prenumerera på nya jobb hos Hjo kommun, Barn- och utbildning

Hjo kommun, Barn- och utbildning / Pedagogchefsjobb / Hjo2020-08-25Kommunen har drygt 9000 invånare och ligger vid Vätterns västra strand. Här finns bra service, nära till fritidsaktiviteter och ett starkt expansivt näringsliv. Trästaden hör till de finaste boendemiljöerna som skapats i Sverige. Idag finns endast ett fåtal trästäder kvar och Hjo är en av dom.Hjo kommuns värdegrund - Det goda mötet kännetecknas av ett öppet och välkomnande förhållningssätt. Alla medarbetare har som mål att göra det bästa för Hjo kommun och för dem som bor, verkar och vistas här.I den vackra, charmiga och nyrenoverade byggnaden med en vidunderlig utsikt över Vättern finns Hjo Kulturskola. Med en blomstrande kreativitet erbjuder Hjo Kulturskola undervisning på ett 20-tal instrument, sång och dans, orkester, musikalgrupp och rockband.Läs mer om oss och vår verksamhet på vår hemsida hjokulturskola.se2020-08-25Vill du bli chef över ett gäng duktiga och engagerade medarbetare och elever i en verksamhet som kännetecknas av hög kvalitet?Du kommer att arbeta i nära samarbete med skolchefen. På köpet får du även trevliga rektorskollegor som representerar alltifrån förskola till vuxenutbildningen samt chef för elevhälsan.För oss är likvärdighet och samsyn oerhört viktigt för att få ett 0-20 perspektiv i verksamheten och vi ser gärna att samarbetet mellan Hjo Kulturskola och våra förskolor och skolor utvecklas ytterligare.Förutom att vi vill att du leder och utvecklar arbetet på Kulturskolan, vill vi att du tar tillvara på våra medarbetares engagemang, kunskaper och erfarenheter. Det är viktigt att du har en god dialog med relevanta aktörer och samarbetsparter både internt och externt.Vi erbjuder dig ett spännande och utvecklande arbete i den lilla kommunen där vi utgår från det goda mötet för att tillsammans skapa framtidens Hjo!För att trivas hos oss ser vi att du är en person som får saker utförda genom att skapa goda relationer och delaktighet .Du har en förmåga att se dina medarbetares potential och kunna stimulera och motivera dem att nå uppsatta mål.Du har förmåga att identifiera problem och utmaningar som uppkommer i vardagen och att lösa dem på ett konstruktivt sätt tillsammans med dina medarbetare. Du är även flexibel och kan möta skiftande verkligheter och situationer, såväl ur ett ekonomiskt perspektiv som personal- och verksamhetsmässigt.Adekvat utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdigt.Erfarenhet som ledare av pedagogisk verksamhet är meriterande.Erfarenhet från arbete inom Kulturskola är meriterande.Vi kommer att lägga mycket stor vikt vid din personliga lämplighet.ÖVRIGTIntervjuer planeras att genomföras följande datum och tider:24 september kl. 13-1725 september kl. 8-12För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Hjo kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt via länk i annonsen, inte via e-post eller pappersformat.Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling samt annonserings- och rekryteringshjälp.Varaktighet, arbetstidDeltid. 80 % Dagtid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde så snart som möjligt efter överenskommelse. .MånadslönSista dag att ansöka är 2020-09-09Hjo kommun, Barn- och utbildning5332208