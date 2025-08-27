Chef till enheten för socialjuridik
Socialstyrelsen / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2025-08-27
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Socialstyrelsen i Stockholm
, Örebro
, Jönköping
, Härnösand
, Göteborg
eller i hela Sverige
Vill du vara med och leda Socialstyrelsens arbete med att säkerställa att våra regelverk tillsammans med myndighetens övriga stöd och vägledning bidrar till en kunskapsbaserad och jämlik vård och omsorg? Vi söker dig som vill medverka i utvecklingen av juridikens roll i Socialstyrelsens uppdrag.Publiceringsdatum2025-08-27Om tjänsten
Socialstyrelsens rättsavdelning ansvarar för samtliga rättsliga frågor och ärenden hos myndigheten utom upphandling. Avdelningen utarbetar föreskrifter och allmänna råd, meddelandeblad och handböcker. Vi deltar som juridiskt stöd i myndighetens övriga arbete. Avdelningen består av fyra enheter; Socialjuridik, Hälso- och sjukvårdsjuridik, Förvaltningsjuridik samt Rättsinformation och behörighetsupplysning. Här finns också myndighetens biträdande chefsjurist, dataskyddsombud, registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP-registret) samt upplysningstjänsten. Vi hanterar även viss tillståndsgivning. Rättsliga rådet är organisatoriskt placerad på avdelningen.
Enheten för socialjuridik ger juridiskt stöd åt andra delar av Socialstyrelsen i socialjuridiska frågor inom olika regeringsuppdrag och andra projekt. Enheten har också huvudansvar för regeringsuppdrag inom sina områden och dessa projektleds av enhetens medarbetare. En central uppgift för enheten är att utarbeta föreskrifter och allmänna råd inom socialtjänstområdet och att förvalta dessa. Vi tar även fram meddelandeblad och handböcker, svarar på många remisser och utarbetar yttranden till domstol, Justitieombudsmannen (JO) eller andra myndigheter. På enheten finns idag tjugotalet medarbetare.
I din roll leder och utvecklar du verksamheten tillsammans med dina medarbetare och med dina chefskollegor. Som enhetschef är du ansvarig för personal, verksamhet, budget och resultat. Du är drivande och följer den rättsliga utvecklingen inom enhetens ansvarsområde. Du formulerar strategier och mål för verksamheten och du främjar samverkan med övriga delar av myndigheten för ett effektivt juridiskt stöd.
Du rapporterar till avdelningschefen och ingår i avdelningens ledningsgrupp. Tillsammans med dina kollegor i avdelningsledningen bidrar du till ett gott samarbetsklimat och till en helhetssyn som främjar verksamhetsutveckling och måluppfyllelse för avdelningen såväl som för myndigheten. Du bidrar till en kultur som främjar ett kontinuerligt lärande i organisationen och vårt arbete med ständiga förbättringar. En viktig del av ditt uppdrag är även att samverka med andra myndigheter och med andra externa intressenter samt att representera Socialstyrelsen externt i olika sammanhang.
Om dig och ditt ledarskap
Som chef på Socialstyrelsen leder du medarbetarna mot goda resultat genom engagemang och förmåga att ta tillvara allas potential. Du har ett tryggt och tydligt ledarskap som präglas av tillit till dina medarbetares kompetens och förmåga. Genom din samarbetsorientering och din kommunikativa förmåga inspirerar du till dialog och delaktighet. Du arbetar strategiskt, har fokus på helheten, skapar goda relationer både internt och externt.
Vid rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi söker dig som har
• juristexamen, jur. kand. examen eller annan akademisk examen som Socialstyrelsen finner relevant,
• chefserfarenhet med verksamhets-, budget- och personalansvar,
• flerårig erfarenhet av arbete i en statlig myndighet eller annan offentlig verksamhet,
• flerårig erfarenhet av att leda juridisk verksamhet,
• mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
Det är meriterande om du har
• goda kunskaper om och erfarenhet av arbete med socialrätt
• erfarenhet från verksamhet med författningsarbete
• erfarenhet av att leda förändrings- och utvecklingsarbete i en kunskapsorganisation
• erfarenhet av samarbete i ledningsgrupp
Bra att veta
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid och inleds med provanställning i sex månader. Du utgår ifrån kontoret på Västerbroplan i Stockholm, men har förtroendearbetstid och förlägger den i samråd med din chef. Din tjänstetitel blir enhetschef och din placering är på Rättsavdelningen.
När du ansöker får du besvara ett antal urvalsfrågor som är kopplade till kravprofilen i annonsen. Dina svar används som en del i urvalsarbetet och kan avgöra om du går vidare i rekryteringsprocessen eller inte. Det är därför viktigt att du svarar så utförligt och tydligt som möjligt. Vi använder inte det personliga brevet vid urvalet, därför bifogar du endast ditt CV. I urvalsprocessen kommer tester att användas.
I den här rekryteringen samarbetar vi med Chefspoolen. Har du frågor om rekryteringsprocessen eller tjänsten går det bra att kontakta rekryteringskonsult Gabriella Hedlund på tel. 070-995 58 88.
Om du har frågor om tjänsten går det även bra att kontakta rekryterande avdelningschef Pär Ödman. Facklig företrädare för SACO-s är Isabelle Ålander, Isabelle.Alander@socialstyrelsen.se
. Facklig företrädare för ST/OFR är Anders Nordlund, anders.nordlund@socialstyrelsen.se
. Samtliga nås på tel. 075-247 30 00.
Har du skyddad identitet? Kontakt angiven rekryteringskonsult ovan.
Välkommen med din ansökan senast den 16 september 2025 Ersättning
- Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Socialstyrelsen
(org.nr 202100-0555), http://www.socialstyrelsen.se Jobbnummer
9477548