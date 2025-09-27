Chef SJ Trafikledning Stockholm
2025-09-27
På SJ formar vi framtidens resande i Sverige och Norden. Vi söker nu en engagerad Chef till SJ Trafikledning som vill leda vårt operativa hjärta i Stockholm, där du säkerställer en säker och punktlig tågtrafik för tusentals resenärer varje dag.
OM TJÄNSTEN
Som Chef på SJ Trafikledning har du det övergripande personal- och verksamhetsansvaret för vår Trafikledning i Stockholm. Du leder fyra underställda chefer och ett antal arbetsledare. Du är en drivande kraft i att säkerställa högsta trafiksäkerhet, punktlighet och kundnöjdhet. Rollen innebär en balans mellan strategiskt utvecklingsarbete och att hantera den operativa vardagens utmaningar i en miljö med högt tempo och en samhällsviktig funktion.
Du erbjuds
• En ledarroll med stor påverkan i en verksamhet som är avgörande för tusentals resenärer, varje dag.
• Möjlighet att arbeta både strategiskt och nära den operativa vardagen - där dina beslut gör verklig skillnad.
• Ett förtroendebaserat ledarskap i en kultur som präglas av engagemang och utveckling.
• Kontinuerlig kompetensutveckling och ett starkt fokus på arbetsmiljö.
• Ett kompetent och engagerat team där samarbete, ansvarstagande och nytänkande står i centrum. Tillsammans skapar vi förutsättningar för en säker och punktlig tågtrafik - varje dag.
Dina arbetsuppgifter
Rollen innebär övergripande ledning av SJ Trafiklednings operativa verksamhet i Stockholm, med fokus på personalansvar, budgetansvar, verksamhetsutveckling, trafiksäkerhet och kundnöjdhet i en dynamisk miljö.
• Leda och utveckla fyra underställda chefer samt ett antal arbetsledare. På Trafikledningen arbetar cirka 120 medarbetare.
• Ha det övergripande personal- och verksamhetsansvaret, inklusive budget för trafikkontoret.
• Säkerställa hög trafiksäkerhet, punktlighet samt medarbetar- och kundnöjdhet.
• Driva digitaliseringsinitiativ och effektivisering av trafikledningsverksamheten.
• Representera SJ Trafikledning i ledningsgrupper och etablera goda relationer med interna och externa intressenter.
• Ansvara för arbetsmiljöfrågor, inklusive skyddskommittéer och lagkrav.
VI SÖKER DIG SOM
• Har relevant högskoleutbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet.
• Dokumenterad ledarerfarenhet, gärna med ansvar för andra chefer.
• Förmåga att leda i komplexa och operativa miljöer med högt tempo.
• Erfarenhet av verksamhetsutveckling, budgetansvar och förändringsledning.
• God förståelse för trafikflöden och produktionsstyrning - gärna från transportsektorn.
• Kunskap om arbetsmiljölagstiftning och dialoger med arbetstagarorganisationer och skyddsombud.
• Mycket god kommunikationsförmåga på svenska och engelska, då du dagligen kommer att kommunicera på båda språken i både interna och externa sammanhang.
Meriterande:
• Erfarenhet från järnvägsbranschen eller schemabaserad verksamhet.
• Erfarenhet av digitaliseringsprojekt eller tekniska förändringsinitiativ.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Vi söker dig som är en förändringsbenägen och inspirerande ledare med stark analytisk förmåga. Du tror på frihet under ansvar och skapar engagemang genom att ge dina medarbetare förtroende och utrymme att växa. Du har förmågan att motivera och leda i förändring, samtidigt som du är lyhörd, inkluderande och ser styrkan i att bygga relationer. Hos oss får du möjlighet att driva utveckling tillsammans med ett team som värdesätter samarbete och nytänkande.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work.
Ansvarig rekryteringskonsult: Milly Weidstam, milly.weidstam@academicwork.se
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett komplement för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. För slutkandidat genomförs även en bakgrundskontroll.
INFORMATION OM FÖRETAGET
SJ är ett svenskt reseföretag som erbjuder hållbara tågresor i egen regi och i samarbete med andra. SJ är ett av Sveriges grönaste varumärken och en del av lösningen för att klimatmålen ska nås. Koncernens drygt 6 600 medarbetare i Sverige och Norge bidrar alla till ökat tågresande - SJ för Sverige framåt.
Grundades 1856
Medarbetare 6600
Omsättning 10 600 msek
Läs mer här: https://www.sj.se/om-sj Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltid Ersättning
