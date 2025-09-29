Chef prövningsproduktion
Plikt- och prövningsverket etablerar sig i Umeå! Vill du vara med från början?
Nu söker vi en chef som vill vara med att starta upp vårt nya prövningskontor i Umeå.
Kontoret öppnar hösten 2026 och kommer att finnas centralt beläget i nyrenoverade lokaler intill Umeälven. Som chef prövningsproduktion kommer du ha en viktig roll för kontoret i Umeå som högsta chef på plats. Du leder genom dina enhetschefer och ser till att verksamheten når uppsatta mål.
På våra prövningskontor arbetar bland annat överläkare, psykologer, sjuksköterskor och administratörer tillsammans med våra handläggare. I Umeå kommer vi när bemanningen är slutförd att vara ett 60-tal kollegor som arbetar tillsammans för att nå våra gemensamma mål, där vi tar ansvar både för vårt eget arbete och för varandra. Idag finns vi på fyra orter: Karlstad, Stockholm, Malmö och Göteborg. Publiceringsdatum2025-09-29Arbetsuppgifter
I rollen som chef prövningsproduktion är det du som leder och utvecklar prövningsplatsens verksamhet utifrån avdelningens mål och inriktning. Det innebär att du planerar och följer upp prövningsverksamhetens processer, tillser att direktiv och riktlinjer genomförs, beräknar och levererar samlade underlag för till exempel bemanning samt ansvarar för kontorets budgetarbete. Huvudparten av uppdraget är att operativt styra prövningsverksamheten genom dina tre enhetschefer som rapporterar till dig. Du rapporterar till avdelningschefen och ingår i avdelningens ledningsgrupp, där du bidrar i det strategiska arbetet genom att vara delaktig i avdelningens utvecklingsinriktning och myndighetens långsiktiga mål.
Du leder dina enhetschefer som ansvarar för den dagliga verksamheten och dess resultat. Du kommer att ha en egen lokal ledningsgrupp som består av dina enhetschefer samt andra funktioner. I rollen som chef prövningsproduktion är du närmaste chef för 4 administratörer. I rollen ingår nära samverkan och samarbete med övriga chefer och interna professioner på de andra avdelningarna och med våra andra orter. Kvalifikationer
Vi söker dig med en avslutad akademisk högskoleutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har också varvat dina praktiska ledarerfarenheter med ledarskapsutbildning. Ytterligare ser vi att du har erfarenhet av
- att leda genom andra chefer
- att leda som första linjens chef
- ledningsgruppsarbete
- ekonomisk uppföljning och budgetarbete
- uppföljning och planering av verksamhet inkl bemanning och rekrytering
- förbättringsarbete där du genomfört förändringar och har erfarenhet av förbättringar relaterat till resultat, kvalité och/eller effektivitet
Meriterande är erfarenhet av
- att ha arbetat inom totalförsvaret i en ledande position, annan myndighet eller inom hälso- och sjukvården.
Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som har förmågan att leda och motivera andra för att nå gemensamma mål. Du har lätt för att arbeta med andra människor och är lyhörd och har en tydlig kommunikation. Vi ser också att du är en lugn och trygg person som kan behålla perspektivet även om situationer ändras.
I övrigt är du en person som arbetar strukturerat och kan styra mot målet och fokusera på resultatet. Du har också analysförmåga och kan se helheten. Du är bekväm med att leda genom andra chefer och har ett helhetsperspektiv för verksamheten.
Om anställningen
Vi erbjuder dig en anställning tillsvidare på heltid med start våren 2026. Anställningen kan komma att inledas med provanställning.
Du har möjlighet att träna på arbetstid och erbjuds förmånligt friskvårdsbidrag. Vi erbjuder också föräldrapenningtillägg och upp till 35 semesterdagar beroende på ålder. Läs mer om vilka förmåner och villkor vi har: https://www.pliktverket.se/jobba-hos-oss/formaner-och-villkor.
Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör därför en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras.
Vi välkomnar sökande med olika bakgrunder, erfarenheter och perspektiv för att spegla det samhälle vi verkar i. Vi ser fram emot att ta del av din ansökan!
För att ansöka till oss behöver du inte skriva ett personligt brev. Vi har istället valt att fokusera på urvalsfrågor och ditt CV för en värderingsfri rekrytering.Om företaget
Vi på Plikt- och prövningsverket arbetar för att göra Sveriges säkrare. Vår huvuduppgift är att mönstra, skriva in till grundutbildningen och registerföra personal i krigsorganisationen. Vi gör också tester och bedömningar åt andra myndigheter, till exempel Polisen och Försvarshögskolan. Kort sagt: vi ser till att rätt personer hamnar på rätt plats i totalförsvaret.
Möt några av våra medarbetare - på vår webbplats hittar du filmer och intervjuer med några av oss! Ersättning
