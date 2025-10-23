Chef | Materialåtervinning | Renova | Göteborg
Vill du vara med och bidra till ett mer hållbart samhälle, på riktigt?
Om rollen
Enheten Materialåtervinning inom affärsområde Återvinning på Renova söker nu en engagerad och målinriktad ledare till vår anläggning för biologisk behandling på Marieholmsgatan i Göteborg.
Hos oss får avfallet nytt liv. Matrester blir till biogas och energi, medan trädgårdsavfall förvandlas till näringsrik jord som återförs till naturen.
Som chef för anläggningen får du ett helhetsansvar för drift, utveckling och personal samt en nyckelroll i att vidareutveckla verksamheten mot ökad effektivitet, kvalitet och hållbarhet.
Du blir en del av en engagerad arbetsplats med stark sammanhållning och stora möjligheter till kompetensutveckling. Vi arbetar aktivt med ett Lean-baserat arbetssätt för att skapa delaktighet, engagemang och ständiga förbättringar. Hos oss får du utrymme att växa, ta ansvar och påverka.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
* Ansvara för drift och underhåll samt framtida utveckling av processen.
* Leda och utveckla ett team på åtta medarbetare genom coachande och tydligt ledarskap.
* Driva förbättringsarbete för ökad lönsamhet och produktivitet.
* Säkerställa att ekonomi, arbetsmiljö, miljö och kvalitet uppfyller gällande krav.
* Delta aktivt i materialåtervinnings ledningsgrupp och bidra till övergripande produktionsutveckling.
* Planera drift och bemanning samt hantera inköp, budget, prognoser och nyckeltalsuppföljning.
* Upprätthålla goda relationer med kunder och samarbetspartners.
* Hantera avvikelser och kundklagomål samt utveckla rutiner och instruktioner för driften.
Vi söker dig som har
* Eftergymnasial utbildning inom process, produktion, maskinteknik eller motsvarande erfarenhet
* Erfarenhet av att leda produktion med ansvar för personal, ekonomi och arbetsmiljö
* Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, samt god administrativ och digital kompetens.
* Kännedom om gällande lagstiftning inom arbetsmiljö, miljö och tillståndsfrågor.
Det är meriterande om du har erfarenhet från återvinning eller biologisk behandling.
Som person har du ett genuint engagemang för miljö och hållbar utveckling, något som genomsyrar ditt sätt att arbeta och leda andra. För att lyckas i rollen ser vi att du är målmedveten, lösningsfokuserad och har förmåga att se helheten, där beslutsfattande kommer naturligt för dig. Du är strukturerad och organiserad, med förmåga att skapa ordning och stabilitet även i en verksamhet med många rörliga delar.
Som ledare är du kommunikativ, involverande och lyhörd. Du skapar delaktighet, bygger förtroende och är ett föredöme för ditt team. Med ditt ledarskap bidrar du till en verksamhet som präglas av engagemang, kvalitet och ständig utveckling.
Stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper och ditt sätt att leda människor.
Varför Renova? - Ett jobb med mening!
På Renova gör vi skillnad varje dag.
Vårt arbete bidrar direkt till ett hållbart samhälle och till framtidens cirkulära ekonomi. Vi erbjuder trygga anställningar, utvecklingsmöjligheter, flexibla arbetstider och en balans mellan jobb och fritid.
Hos oss blir du del av en organisation som är stolt, hållbar, innovativ och samhällsnyttig.
Kort sagt - ett jobb med mening.
Sök tjänsten idag!
I den här rekryteringen samarbetar Renova med Jefferson Wells. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Anna Edemyr, anna.edemyr@jeffersonwells.se
Vi arbetar med löpande urval så skicka in din ansökan omgående, dock senast 16 november.
Vi ser fram emot att höra från dig
Om Renova
Vi sätter värde på allt - för en hållbar morgondag! Som Västsveriges ledande aktör inom avfall och återvinning har vi en viktig roll att fylla. Vårt uppdrag är att skapa affärsmässig samhällsnytta genom att ta ett långsiktigt ansvar för miljöriktig och kostnadseffektiv avfallshantering och återvinning. Genom att aktivt satsa på forskning och utveckling tar vi också ansvar för framtiden. Vår tunga fordonsflotta är fossilfri och vi behandlar drygt 1 miljon ton avfall och återvinningsmaterial om året. Vi är en koncern med två bolag som ägs av 10 kommuner i Västsverige och totalt är vi ca 800 medarbetare. Helhetsperspektiv, Engagemang, Tillsammans och Ansvar sammanfattar vårt förhållningssätt!
På Renova får du vara med och bidra till ett hållbart samhälle! Vi arbetar för att arbetsmiljön ska vara god och hälsofrämjande, och som anställd får du ta del av våra förmåner inom träning och hälsa, exempelvis friskvårdsbidrag, massage, cykelleasing, rabatter på träningsanläggningar, samt tillgång till ett välutrustat gym. Övriga förmåner innefattar ATK-tid, karriärcoachning, trivselaktiviteter m.m.
www.renova.se
