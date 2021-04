Chef för produktionsplanering - Cytiva Sweden AB - Chefsjobb i Uppsala

Cytiva Sweden AB / Chefsjobb / Uppsala2021-04-09Hjälp oss att förbättra tillgången till livsavgörande behandlingar som kan förändra människors hälsaVi är Cytiva, en global leverantör av teknologier och tjänster som främjar och påskyndar utvecklingen och tillverkningen av terapier. Som tidigare del av GE Healthcare har vi ett rikt arv av värdefull erfarenhet och en nystart sedan 2020.Våra kunder bedriver livsavgörande forskning och produktion, alltifrån biologisk forskning till utveckling av nya vacciner, läkemedel, cell- och genterapier. Vårt uppdrag är att leverera verktygen och tjänsterna som de behöver, allt för att kunna leverera snabbare och säkrare vård till patienter.Vi söker nu efter chef till produktionsplaneringen som ska driva och utveckla våran produktionsplanering tillsammans med ett erfaret team på nio medarbetare. Har du en passion för coachande ledarskap och planeringsprocesser? Då vill vi gärna höra ifrån dig.2021-04-09Leda och coacha teamet genom utmaningar till framgångar.Driva och utveckla produktionsplanerings processen i samverkan med berörda funktioner.Vara fabrikens systemägare för affärssystemet.Representera fabriken i frågor rörande planering, beläggning och utleveranser.Vem är duDu behöver ha ett tryggt ledskapskap, vara lösningsorienterad med produktionen och kunderna i fokusDu har erfarenhet från att jobba i ett avancerat planeringssystem med flera organisationsnivåer.Erfarenhet av att samverka och driva förändringar i en global matrisorganisation.Civilingenjör inom relevanta områden eller motsvarande kunskaper via erfarenhet.Svenska och engelska i tal och skrift.Vilka är vi?Oavsett din roll, ger vi dig ett syfte och en utmaning varje arbetsdag. Om du drivs av att göra världen till en bättre plats genom vetenskap och medicin, kommer du att känna dig hemma här. Är du flexibel, nyfiken och envis är du rätt person. Trivs du dessutom i en global kultur, kan detta vara platsen för din fortsatta karriär.Vill du veta mer? Spana in vår Careers webbsida, Instagram-kanal och LinkedIn-sida!Cytiva är en global ledare inom biovetenskap med nästan 7 000 anställda i 40 länder som är hängivna vårt uppdrag att främja och påskynda behandlingar. Som en pålitlig partner till kunder världen över bidrar Cytiva till ett effektivt arbetsflöde till forskning och utveckling, säkerställer tillverkning och leverans av omvälvande mediciner till patienter.Cytiva är en del av Danaher-familjen, en global nyskapare inom vetenskap och teknologi som är hängiven att hjälpa kunder att lösa komplexa utmaningar samt förbättra livskvaliteten välden över.Danaher Corporation and all Danaher Companies are equal opportunity employers that evaluate qualified applicants without regard to race, color, national origin, religion, sex, age, marital status, disability, veteran status, sexual orientation, gender identity, or other characteristics protected by law. The "EEO is the Law" poster is available here.Sista dag att ansöka är 2021-04-19Cytiva Sweden ABBjörkgatan 3075184 Uppsala5683079