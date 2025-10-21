Chef för Mjukvaruutveckling
Drivs du av att se dina idéer bli verklighet? Välkommen till vår spännande och teknikintensiva värld.
Saab söker nu en Software Manager inom affärsområdet Electronic Surveillance. Våra system innefattar världsledande passiva sensorer och signalbehandling i luften, till havs och på marken, och tillför ytterligare dimensioner av den aktuella nulägesbilden, som kompletterar övriga övervakningssystem inom området.
Vi behöver nu stärka upp vår verksamhet inom mjukvaruutveckling i samband med den ökande efterfrågan. Hos oss blir du inte bara en chef med personalansvar och verksamhetsutveckling, du är också aktivt med och bidrar till de system som gör skillnad för att skapa trygghet för människor och samhällen.
Vad vi gör
Vi är specialiserade inom elektronisk övervakning över stora avstånd. Det är unika förmågor som vi utvecklat och förfinat över lång tid, och som är viktigare idag än någonsin. Vill du veta mer, kolla gärna in Global Eye som exempel. Men vi gör mer än bara det. Är du intresserad, sök idag.
Din roll
Som Mjukvaruchef för sektionen Electronic Support Meassures, ansvarar du för flera team som bland annat arbetar med plattform, signalbehandling och HMI. Sektionen ingår i en mjukvaruorganisation på cirka 75 personer och leds tillsammans med flertalet andra sektionschefer.
Du deltar aktivt i ledningsgruppen för området och ansvarar för sektionens dagliga arbete, kompetensutveckling, rekrytering och arbetssätt. Vi ser gärna att du som chef är närvarande i verksamheten och arbetar nära teamen. Om du också har erfarenhet från andra teknik- eller verksamhetsområden, finns möjlighet att anpassa rollen efter det. Publiceringsdatum2025-10-21Profil
* Du är erfaren i att leda team eller projekt inom mjukvaruutveckling
* Du har förmågan att skapa struktur, bygga relationer och driva utveckling
* Du engagerar dig i medarbetares kompetensutveckling
För att lyckas i rollen är duktig på att nätverka och bygga förståelse mellan projekt och utveckling. Du har en förmåga att se kapaciteten och förmågor hos anställda och hur de kan utvecklas. Då vi hela tiden bryter ny mark vad som är tekniskt möjligt, ser vi helst att du förstår möjligheter och utmaningar inom mjukvaruutveckling väl. Kanske har du tidigare arbetat som mjukvaruutvecklare, eller i dess omedelbara närhet.
Har du även erfarenhet inom produktbolag och förstår utmaningarna när man parallellt tar fram egen hårdvara är det en bonus, men inte ett krav. Urval för rollen kommer att ske löpande.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här Ersättning
