Chef för Kommunal utveckling
Region Jönköpings län / Chefsjobb / Jönköping Visa alla chefsjobb i Jönköping
2025-12-22
Region Jönköpings län, Jönköping, i samverkan med länets 13 kommuner
Vill du leda en ovanligt spännande samverkans- och utvecklingsorganisation som gör skillnad på riktigt? Kommunal utveckling är den gemensamma kraften för Jönköpings läns kommuners utveckling, innovation och forskning - och en central aktör för att stärka kvaliteten i välfärden för alla invånare i länet. Nu söker vi en chef som vill leda Kommunal utveckling vidare så att verksamheten blir ännu mer samverkande, framtidsorienterad och innovativ.
Rollen som chef för Kommunal utveckling
Kommunal utvecklings verksamhetsområden spänner över social välfärd, utbildning, fritid, kultur, miljö och digitalisering. Som chef för Kommunal utveckling har du det övergripande ansvaret för verksamhet, personal, ekonomi och arbetsmiljö i en organisation som i nuläget omfattar cirka 55 medarbetare. Du leder verksamheten genom underställda utvecklingschefer och ett fåtal direktrapporterande medarbetare.
Kommunal utveckling är primärkommunernas gemensamma utvecklings- och forskningsorganisation som ansvarar för att:
• Samordna länets kommuners gemensamma utvecklingsarbeten
• Driva och stötta innovations- och forskningsinsatser
• Bidra till ökat erfarenhetsutbyte och ökad kunskapsförsörjning mellan kommunerna
• Samordna det regionala RSS-uppdraget (regional samverkans- och stödstruktur)
• Delta i, och i en del fall leda, olika samverkansgrupperingar och nätverk på lokal, regional och nationell nivå
• Hantera nationella regerings- och myndighetsuppdrag
• Delta i och samordna kommunernas samverkan med Region Jönköpings län
• Samordna viss driftverksamhet för kommunernas gemensamma arbete med Region Jönköpings län
Kommunal utveckling verkar på uppdrag av länets 13 primärkommuner och styrs politiskt av ett primärkommunalt samverkansorgan, där kommunerna finns representerade via sina kommunstyrelseordföranden. Du arbetar med uppdrag från och i samverkan med kommunerna.
Region Jönköpings län är värdorganisation för Kommunal utveckling. Chefen för Kommunal utveckling har därför regiondirektören som formell chef, men arbetar också under inflytande av de förtroendevalda inom primärkommunal samverkan och kommunernas tjänstemannaledningar. Att balansera dessa perspektiv är en framgångsfaktor i rollen.
Utöver basfinansiering från kommunerna arbetar verksamheten aktivt med extern finansiering, bland annat via Vinnova. En viktig del av ditt uppdrag är att stärka detta arbete och utveckla organisationens innovationskraft.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.
Din blivande arbetsplats
Kommunal utveckling är en verksamhet med bredd och djup - här möts kompetenser inom många olika områden. Organisationen har vuxit mycket under de senaste åren och har en viktig roll i att stärka likvärdigheten och utvecklingskraften i länets kommuner. Nu behöver Kommunal utveckling ännu mer än tidigare bli innovativt, framåtblickande och samverkansinriktat snarare än förvaltande.
Kommunal utveckling finns i fina och nyrenoverade lokaler på Werket mitt i centrala Jönköping, nära kommunikationer och stadens utbud.
Mer om Kommunal utveckling: Startsida - Kommunal utveckling Jönköpings län (https://kommunalutveckling.nu/)
Vi söker dig som har erfarenhet av att leda chefer och komplexa utvecklingsverksamheter. Du är trygg i att arbeta nära kommunal politisk styrning och i samverkansmiljöer där många aktörer ska enas kring gemensamma mål. För att nå framgång behöver du kunna samla olika professioner, balansera mellan politisk styrning och operativ samverkan, och tillsammans med medarbetarna skapa ett "vi" och ett "varför" för hela organisationen.
Du har det mesta av detta:
• erfarenhet av samverkan i olika former
• erfarenhet av att leda på strategisk nivå och med målet i sikte
• erfarenhet av att leda utvecklingsorganisationer och driva förändring med hög kvalitet
• förmåga att bygga tillit och skapa förtroende
• ett kommunikativt, transparent och lyhört ledarskap
• ett tydligt innovationsdriv
• akademisk examen inom relevant område, alternativt en utbildning som vi som arbetsgivare bedömer som likvärdig
• gärna erfarenhet av forskning eller akademiska samarbeten
Du trivs i en roll där du får inspirera, utmana, skapa riktning och utveckla strukturer som bidrar till långsiktig hållbarhet. Du är modig, tålmodig och flexibel. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Eftersom resor förekommer i tjänsten är B-körkort ett krav.
Vårt erbjudande till dig
För dig som trivs som bäst när du samverkar erbjuder vi en tjänst där samverkan är prio ett. Du kommer att ha en nyckelroll i att stärka samverkan, skapa helhet och bidra till utvecklingen av offentlig sektor i hela länet.
Vi erbjuder:
• ett meningsfullt uppdrag som skapar verklig nytta för invånare och samhälle
• kompetenta och engagerade medarbetare med hög specialistkunskap
• en miljö där samverkan och dialog är centralt
• möjlighet att leda en organisation som är på väg mot en ännu högre grad av innovation
Som medarbetare inom Region Jönköpings län får du även tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om förmånerna här: Förmåner, Region Jönköpings län (https://rjl.se/formaner)
Har du frågor om tjänsten?
Om du vill veta mer är du välkommen att kontakta oss.
• Vid frågor om tjänsten: Jane Ydman, regiondirektör, 0730-87 97 84, jane.ydman@rjl.se
• Vid frågor om rekryteringsprocessen: Helena Dovier, rekryteringsspecialist på kompetensförsörjningsenheten, 0730-88 19 71, helena.dovier@rjl.se
, eller Fia Magnusson, chef för kompetensförsörjningsenheten, 0730-49 39 45, fia.magnusson@rjl.se
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men vi tackar nej till dig som säljer annonser eller rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 20 januari 2026.
Den första intervjuomgången kommer att genomföras via video den 27 januari 2026 klockan 08.00-12.00. Avsätt gärna den tiden så att du har möjlighet att delta om du får en intervjuinbjudan.
Varmt välkommen med din ansökan!
Mer om vår rekryteringsprocess: Vår rekryteringsprocess, Region Jönköpings län (https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/)
