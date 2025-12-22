Chef för Fastighetsutvecklingsenheten
Vi på Gavlegårdarna älskar Gävle. Det har vi gjort ända sedan vi köpte vårt första hus år 1917, och idag är vi ett av Sveriges största allmännyttiga bostadsbolag.
Hos oss är du med och formar, utvecklar och förvaltar Gävle. Sedan starten har vi satt trivsel och hållbarhet i fokus för att skapa en boendemiljö där stad och människor kan mötas. Vi kombinerar ambition, kompetens och framåtanda med en varm gemenskap - alltid med målet att du ska känna dig hemma.
Vill du vara en nyckelperson i AB Gavlegårdarnas fortsatta utveckling? Just nu söker vi en chef för Fastighetsutvecklingsenheten. Fastighetsutvecklingen består av ca 80 medarbetare och är uppdelade på fyra avdelningar.
Låter det intressant? Då är vi nyfikna på dig.
Publiceringsdatum2025-12-22Arbetsuppgifter
Som chef för Fastighetsutveckling har du det övergripande ansvaret att leda och utveckla enhetens arbete så att uppsatta mål för verksamhet och ekonomi nås.Som chef på Gavlegårdarna leder du i enlighet med bolagets värderingar och är en förebild för medarbetare och kollegor. Du kommunicerar på ett tydligt och konstruktivt sätt och skapar en god företagskultur tillsammans med kollegor och medarbetare.
Enheten ska tillgodose att bolagets fastighetsbestånd förnyas och bevaras. Som chef på Gavlegårdarna motiveras du av att göra ett växande Gävle bättre. Du förhåller dig till uppsatta ramar och kan på så sätt leverera ett bra resultat tillsammans med dina medarbetare. Du kommer vara direkt underställd vd och ingå i bolagets ledningsgrupp.Kvalifikationer
Vi ser att du som söker har högskoleutbildning inom Bygg/fastighet eller annan utbildning/erfarenhet som bedöms likvärdig av arbetsgivaren. Det är meriterande om du har jobbat inom bygg och/eller fastighetsbranschen. Du har ett tillitsbaserat ledarskap och är van vid att leda via chefer med budget- och personalansvar för att verksamheten ska nå sina mål.
Du är nyfiken och visionär, samtidigt som du arbetar långsiktigt med örat mot marken. Att vara en god förebild som agerar i enlighet med bolagets vision och värderingar är en självklarhet för dig. Du är en naturlig relationsbyggare som kommunicerar tydligt och pedagogiskt. Du ser saker ur ett helhetsperspektiv, planerar och prioriterar kort- och långsiktiga insatser samt inhämtar expertkunskap från sakkunniga.
Vi ser att du är en person som har ett stort engagemang och har förmågan att inspirera och leda andra.
Vi kommer att lägga stor vikt på dina personliga egenskaper.
