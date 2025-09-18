Chef för Core Turbine Integration Lead
2025-09-18
En ögonblicksbild av din dag
Följ med oss på en spännande resa som chef för Core Turbine Integration Lead på Siemens Energy. Din grupp består av tekniska projektledare som ansvarar för delprojekt Core inom kundorderprojekten. Din dag kommer att vara fylld med dynamiska utmaningar, från att övervaka personal- och budgetansvar till att säkerställa att projekt levereras i tid, inom budget och med högsta kvalitet. Du kommer samarbeta nära med projektledningsorganisationen och många andra avdelningar som berör Core. Driva kontinuerliga förbättringar samt främja ett högt engagemang kring våra mål och åtaganden.
Hur du kommer att göra skillnad
* Du kommer att leda teamet med personal- och budgetansvar, och säkerställa att projekt levereras i tid och kostnadseffektivt.
* Hantera hela Core-leveransen med fokus på viktiga milstolpar och rapportering/KPI:er.
* Samarbeta med projektledningsorganisationen och andra avdelningar som berör Core för att säkerställa smidiga operationer.
* Övervaka projektstatus och redovisning av Core-projektens kostnader.
* Driva initiativ relaterade till teamutveckling och engagemang, och främja kontinuerliga förbättringar inom organisationen.
Vad du tar med dig
* Du är driven och ansvarstagande, med ett strukturerat och detaljorienterat arbetssätt.
* Utmärkta kommunikationsförmågor och en positiv, utåtriktad personlighet som trivs med utmaningar och förändring.
* En samarbetsvillig anda med en helhetssyn, och du uppskattar teamwork över olika funktioner.
* Kunskap om våra produkter och erfarenhet av projektledning, IT-system och processer.
* En passion för att utveckla andra och dig själv som ledare.
* Utbildningsbakgrund som civilingenjör eller högskoleingenjör, eller motsvarande kunskaper genom gedigen erfarenhet.
* Tidigare ledarerfarenhet är meriterande men inte ett krav.
* Språk: Flytande svenska och engelska, både i tal och skrift.
Om teamet
Vårt team är en del av divisionen Manufacturing Order Management & Logistics, dedikerad till att driva delprojekt Core i kundorderprojekt. Gruppen består idag av 13 kompetenta tekniska projektledare som utöver kundorderprojekten även arbetar med kontinuerliga förbättringar och regelbunden översyn av våra processer. Gruppen är en del av avdelningen Core Turbine Integration som består av 38 personer totalt. Utöver projektledare så finns här även konstruktörer, chief engineers, order management och en kommersiell projektledare.
Vi har ett starkt samarbete inom gruppen och stöttar varandra, exempelvis vid arbete med nya tekniska lösningar eller komplexa frågor i pågående kundprojekt. Samarbete och att hjälpa varandra är en självklar del av vår kultur - och en mycket viktig faktor bakom vår framgång.
Vem är Siemens Energy?
På Siemens Energy är vi mer än bara ett energiteknikföretag. Med över 100 000 dedikerade medarbetare i mer än 90 länder utvecklar vi framtidens energisystem och säkerställer att det växande energibehovet hos det globala samhället möts pålitligt och hållbart. De teknologier som skapas i våra forskningsavdelningar och fabriker driver energiomställningen och utgör grunden för en sjättedel av världens elproduktion.
Vårt globala team är engagerat i att göra hållbar, pålitlig och prisvärd energi till verklighet genom att tänja på gränserna för vad som är möjligt. Vi upprätthåller ett 150-årigt arv av innovation som uppmuntrar vår sökning efter personer som kommer att stödja vårt fokus på avkarbonisering, nya teknologier och energiomvandling.
Ta reda på hur du kan göra skillnad på Siemens Energy: https://www.siemens-energy.com/employeevideo
Vårt engagemang för mångfald
Som tur är, är vi inte alla likadana. Genom mångfald genererar vi kraft. Vi drivs av inkludering, och vår kombinerade kreativa energi drivs av över 130 nationaliteter. Siemens Energy firar karaktär-oavsett etnisk bakgrund, kön, ålder, religion, identitet eller funktionsnedsättning. Vi ger energi till samhället, hela samhället, och vi diskriminerar inte baserat på våra olikheter.

Publiceringsdatum
2025-09-18
Tveka inte - skicka in din ansökan via https://jobs.siemens-energy.com/en_US/jobs
, id nr 281014 senast 2025-10-18
Löpande urval tillämpas, tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
För frågor om tjänsten kan du kontakta rekryterande chef Jens Nordström jens.nordstrom@siemens-energy.com
För frågor gällande rekryteringsprocessen kontakta ansvarig rekryterare Narcissa Gvozdar Tellefsen narcissa.tellefsen@siemens-energy.com
Placeringsort: Finspång
Fackliga representanter:
