Chef för Besiktningsgruppen
Chefspoolen i Sverige AB / Fastighetsskötarjobb / Växjö Visa alla fastighetsskötarjobb i Växjö
2026-01-12
Om tjänsten
Som chef för besiktningsgruppen har du det övergripande ansvaret för att leda och utveckla en grupp om åtta besiktningsmän. Gruppen arbetar bland annat med att genomföra förbesiktningar, avflyttningsbesiktningar, behovsbedömningar, radonmätningar, ronderingar.
Rollen kräver en kombination av ledarskap, teknisk kompetens och juridisk förståelse med ett intresse för utveckling och en förmåga att leverera hög kvalitet och god service. Du arbetar både strategiskt och operativt och har en central funktion i att vidareutveckla arbetssätt, processer och kvalitet inom besiktningsområdet. Genom ditt arbete bidrar du till trygga, välskötta och attraktiva boendemiljöer samt till effektiva och rättssäkra interna processer.
Du ingår i bolagets chefsgrupp och förväntas aktivt bidra till helheten och till bolagets fortsatta utveckling.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Leda, coacha och utveckla besiktningsgruppen för att uppnå uppsatta mål och säkerställa kvalitet i samtliga besiktningsprocesser.
• Utföra och kvalitetssäkra förbesiktningar, avflyttningsbesiktningar och underhållsbedömningar enligt fastställda rutiner.
• Ansvara för ständiga förbättringar inom besiktningsområdet och arbeta proaktivt med ordningsfrågor.
• Säkerställa korrekt hantering av debiteringar utifrån hyreslagens bestämmelser.
• Vid behov beställa underhåll och reparationer samt bidra i underhållsplaneringen av våra fastigheter.
Kompetenser och erfarenheter
• Erfarenhet av fastighetsförvaltning - Du har tidigare arbetat inom fastighetsbranschen och har god förståelse för hyresgästers behov och fastighetsägarens ansvar.
• Kunskap om hyresjuridik - Du har goda kunskaper i hyreslagen och tillämpningen av denna vid avflyttningsbesiktningar och debiteringar.
• Digital kompetens - Du har grundläggande förmåga att arbeta i digitala ärendehanteringssystem och goda kunskaper i Officepaketet.
• B-körkort - Ett krav för tjänsten.
• Trygg, tydlig och närvarande ledare som skapar förtroende och engagemang
• Lyhörd och respektfull med förmåga att se både individen och helheten
• Ansvarsfull och strukturerad, med god förmåga att fatta välgrundade beslut
• Samarbetsinriktad och kommunikativ, med lätt för att bygga goda relationer
• Utvecklingsorienterad och nyfiken, med vilja att förbättra arbetssätt och kvalitet
Välkommen med din ansökan!
Vi ser fram emot din ansökan senast 8 februari. I denna rekrytering samarbetar vi med Chefspoolen.
För mer information är du välkommen att kontakta: Annchen Kull, annchen.kull@chefspoolen.se Ersättning
